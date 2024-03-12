7 شهداء و20 مصابا في استهداف الاحتلال لفلسطينيين ينتظرون المساعدات في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 آذار (بترا)- استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين ، فجر اليوم الثلاثاء، جراء القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ158 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت مصادر صحية في القطاع، إن 7 شهداء وأكثر من 20 جريحاً نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال للأهالي عند مفترق الكويت في مدينة غزة، بينما كانوا ينتظرون وصول المساعدات.

كما أصيب عدد من المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

واستهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمنطقة عبسان الكبيرة وخزاعة بخانيونس، ما أسفر عن استشهاد وأصابة عدد من المواطنين.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، غير النهائية، إلى 31112 شهيدا و72760 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

12/03/2024 08:40:55