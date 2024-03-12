7 شهداء و20 مصابا في استهداف الاحتلال لفلسطينيين ينتظرون المساعدات في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 آذار (بترا)- استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين ، فجر اليوم الثلاثاء، جراء القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ158 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت مصادر صحية في القطاع، إن 7 شهداء وأكثر من 20 جريحاً نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال للأهالي عند مفترق الكويت في مدينة غزة، بينما كانوا ينتظرون وصول المساعدات.
كما أصيب عدد من المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في الحي السعودي غرب مدينة رفح.
واستهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمنطقة عبسان الكبيرة وخزاعة بخانيونس، ما أسفر عن استشهاد وأصابة عدد من المواطنين.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، غير النهائية، إلى 31112 شهيدا و72760 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
12/03/2024 08:40:55
MENAFN12032024000117011021ID1107965366
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