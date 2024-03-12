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القوات المسلحة والأمن العام: متابعة التحقيق في العثور على أجزاء من طائرة مسيرة بمحافظة أربد

3/12/2024 4:32:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة في منطقة خالية من السكان في نطاق المنطقة التي ورد البلاغ حول سماع صوت الانفجار مساء أمس الإثنين بمحافظة اربد دون أن تتسبب بأية أضرار تذكر
واكد انه فتح تحقيق لتحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة.
وأهاب بالجميع عدم تداول فيديوهات لا تمّت للواقعة بصلة بدأ البعض يحاول نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
--(بترا )
ل م / س س
12/03/2024 08:25:49

MENAFN12032024000117011021ID1107965365

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