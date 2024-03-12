القوات المسلحة والأمن العام: متابعة التحقيق في العثور على أجزاء من طائرة مسيرة بمحافظة أربد

القوات المسلحة والأمن العام: متابعة التحقيق في العثور على أجزاء من طائرة مسيرة بمحافظة أربد
التاريخ
3/12/2024 4:32:07 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة في منطقة خالية من السكان في نطاق المنطقة التي ورد البلاغ حول سماع صوت الانفجار مساء أمس الإثنين بمحافظة اربد دون أن تتسبب بأية أضرار تذكر
واكد انه فتح تحقيق لتحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة.
وأهاب بالجميع عدم تداول فيديوهات لا تمّت للواقعة بصلة بدأ البعض يحاول نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
--(بترا )
ل م / س س
12/03/2024 08:25:49
MENAFN12032024000117011021ID1107965365
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