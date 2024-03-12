ارتفاع ملموس اليوم وأجواء دافئة في اغلب المناطق اليوم وغدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)-يطرأ اليوم الثلاثاء، إرتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتسود أجواء دافئة نسبياً في اغلب المناطق واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مما يؤدي إلى اثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، دافئة نسبياً في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.

ويطرأ الخميس، إنخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما ويطرأ الجمعة، إنخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 22 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 8 وفي مرتفعات الشراة 21 - 7, وفي مناطق البادية 27 - 10، وفي مناطق السهول 24 - 11, وفي الأغوار الشمالية 30 - 15, وفي الأغوار الجنوبية 32 - 17، وفي البحر الميت 31 - 16، وفي خليج العقبة 32 - 17 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ س س

12/03/2024 07:25:49