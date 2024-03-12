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الوحدات يقبل استقالة أبو طعيمة.. ورأفت مرشح لتدريب الفريق

3/12/2024 4:29:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو وافق نادي الوحدات خلال جلسة مجلس الإدارة التي عقدت أمس، على استقالة المدير الفني لفريق كرة القدم أمجد أبو طعيمة.
وكان أبو طعيمة قد تقدم باستقالته عبر كتاب رسمي، ليتم قبولها من قبل مجلس إدارة الوحدات الذي قدم الشكر للمدرب على الجهود التي بذلها في الفترة الماضية.
أشارت مصادر في النادي، أن نجم الفريق السابق رأفت علي، مرشح لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، ويساعده في مهمةته زميله السابق أشرف شتات.
وتعرض الوحدات في عهد أبو طعيمة، للخسارة أمام المتصدر والمنافس المباشر الحسين إربد 1-2، وفاز على الرمثا بنتيجة 3-0 في المباراتين المؤجلتين، وتعادل 0-0 أمام الأهلي والجليل في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الإياب، والتي فاز في جولتها الثالثة على مغير السرحان بنتيجة 2-1، ليقف في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر الحسين إربد (40 نقطة).
وتعرض أبو طعيمة لضغط جماهيري كبير، وحالة من عدم الرضا عن المستوى العام للفريق، فيما انتقدت جماهير الفريق عبر منصات التواصل الاجتماعي، خيارات المدرب وعد ثباته على تشكيلة أو طريقة لعب محددة، ما أدى إلى السقوط في فخ التعادل مرتين متتاليتين، أمام فريقين مهددين بالهبوط، قبل الفوز بصعوبة على فريق مغير السرحان.
وأجرى الوحدات مجموعة من التعاقدات في فترة القيد الثانية التي انتهت مؤخرا، ما دفعه للاستغناء عن لاعبين آخرين، لكن العروض الفنية لم تشهد تحسنا.
وكان أبو طعيمة قد استلم تدريب الوحدات، خلفا للعماني رشيد جابر الذي خرج الفريق تحت إشرافه من دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.
ويغيب الوحدات عن منصة تتويج الدوري منذ الموسم 2020، الذي شهد إحرازه اللقب تحت قيادة المدرب المحلي عبدالله أبو زمع.

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