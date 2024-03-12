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وزيرة فلسطينية: إسرائيل تدمر كل شيء في غزة

3/12/2024 4:29:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد، الاثنين، إن "حجم الكارثة كبير جدا" في قطاع غزة حيث "يتم تدمير كل شيء" من قبل إسرائيل.


جاء ذلك في تصريحات صحفية من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لفتت فيها إلى أن نحو 600 ألف طالب وطالبة باتوا محرومين من التعليم في غزة.


أوضحت أنه "لا يوجد ماء وغذاء وكهرباء في غزة" ولم يعد هناك مكان يذهب إليه السكان.
وقالت: "أتيت لكم برسالة الشعب الفلسطيني وهي أن هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار".


وحذرت من أنه "يتم تدمير كل شيء في غزة" وأكدت أن وقف إطلاق النار ضروري لإرسال المساعدات ومنع النزوح القسري.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)

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