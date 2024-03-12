المقاومة العراقية تعلن استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بطائرات مسيّرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت فصائل المقاومة العراقية المسلحة، اليوم الثلاثاء، إنها قصفت مطار بن غوريون الإسرائيلي وهو المطار الرئيسي في تل أبيب بواسطة طائرات مسيّرة الليلة الماضية.
ولم يشر البيان الذي نشرته ((المقاومة الإسلامية في العراق)) إلى تفاصيل إضافية، كما لم يصدر أي تعليق إسرائيلي.
وقال البيان إن القصف جاء ((نصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل))، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.-(وكالات)
MENAFN12032024000072011014ID1107965302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.