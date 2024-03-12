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المقاومة العراقية تعلن استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بطائرات مسيّرة

3/12/2024 4:29:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت فصائل المقاومة العراقية المسلحة، اليوم الثلاثاء، إنها قصفت مطار بن غوريون الإسرائيلي وهو المطار الرئيسي في تل أبيب بواسطة طائرات مسيّرة الليلة الماضية.


ولم يشر البيان الذي نشرته ((المقاومة الإسلامية في العراق)) إلى تفاصيل إضافية، كما لم يصدر أي تعليق إسرائيلي.


وقال البيان إن القصف جاء ((نصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل))، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.-(وكالات)

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