المقاومة العراقية تعلن استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بطائرات مسيّرة



ولم يشر البيان الذي نشرته ((المقاومة الإسلامية في العراق)) إلى تفاصيل إضافية، كما لم يصدر أي تعليق إسرائيلي.



وقال البيان إن القصف جاء ((نصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل))، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.-(وكالات)