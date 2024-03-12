70 صاروخا من لبنان تستهدف هضبة الجولان



بدوره أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق رشقتين صاروخيتين من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل والجولان المحتل.



وأضاف أن أكثر من 30 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان أعقبها انفجار 8 صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القرى الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.



وكان حزب الله قد أعلن يوم أمس تنفيذ 7 هجمات ضد مواقع وأهداف إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، وفي الجولان المحتل.



وقال الحزب إنه هاجم بـ4 مسيرات مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي في ثكنة كيلع في الجولان المحتل، كما قصف بالمدفعية تجمعات للجنود الإسرائيليين في محيط مواقع الراهب وخربة ماعر وتلة الطيحات والمرج، إضافة إلى استهدافه مواقع أخرى.-(الجزيرة)