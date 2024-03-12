أول سفينة تحمل مساعدات لغزة تنطلق من قبرص- (فيديو)

أول سفينة تحمل مساعدات لغزة تنطلق من قبرص- (فيديو)
التاريخ
3/12/2024 4:29:06 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الغذاء من ميناء في قبرص في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة.
وشوهدت سفينة الإنقاذ (أوبن آرمز) وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص، وتسحب بارجة تحتوي على حوالي 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات.
(رويترز)
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