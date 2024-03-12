أول سفينة تحمل مساعدات لغزة تنطلق من قبرص- (فيديو)

وشوهدت سفينة الإنقاذ (أوبن آرمز) وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص، وتسحب بارجة تحتوي على حوالي 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات.(رويترز)

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