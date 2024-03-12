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7 محاولات لإنعاش قلبه.. ماذا حدث للاعب المصري أحمد رفعت في المباراة

3/12/2024 4:28:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت مصادر طبية بالإسكندرية تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت نجم مودرن فيوتشر الذي سقط في أرض الملعب خلال مواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ16 من منافسات دوري نايل.
وأوضح المصدر أن اللاعب أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية ونقل للمستشفى في حالة حرجة، لافتا إلى أنه جرى الاستعانة بطبيب استشاري في أمراض القلب من خارج المستشفى لمتابعة حالة اللاعب.

وأضاف أن اللاعب خضع لجهاز صدمات القلب الكهربائية حيث جرت 7 محاولات لإنعاش قلبه بجهاز الصدمات حتى استجاب جسده في المحاولة السابعة.

وأشار إلى أنه جرى نقل اللاعب إلى غرفة العناية المركزة لتقديم الرعاية اللازمة ومتابعة حالته التي استقرت بصورة نسبية.

وشهدت الدقيقة 88 من عمر مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، مساء الإثنين؛ إصابة أحمد رفعت إذ سقط في منتصف الملعب وسط مطالبات من الحضور والجماهير لإنهاء المباراة.

وانتقل لاعبو الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر إلى المستشفى للاطمئنان على حالة اللاعب، وتجمع العشرات من جماهير نادي الاتحاد السكندري أمام المستشفى للاطمئنان على اللاعب ومتابعة حالته.

وتعادل الاتحاد السكندري مع مودرن فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل وصل الاتحاد إلى النقطة 24 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى 17 نقطة في المركز الـ11. RT

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