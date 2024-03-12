اياد نصار يستعين بنجاة الصغيرة وعفاف راضي وعمرو دياب في صلة رحم

حيث بدأت الحلقة بأغنية نجاة الصغيرة "بحلم معاك" كلمات عبدالرحيم منصور وألحان هاني شنودة واختار منها مجموعة محددة من الابيات والتي تقول" باحلم معاك.. بسفينة وبميناء ترسينا ونبحر تاني ..الريح تعاند" وانهي المخرج المشهد بصورة ابنه البعيد عنه ليصف حالة حسام ومدي اشتياقه لابنه الذي تحول لحلم بعيد ولكنه يتمناه مع ضجيج المستشفى اليومي حيث يعمل.



أما الأغنية الثانية فكانت لعمرو دياب "طبع الحياة" من البوم "أيامنا" وهي من كلمات مدحت العدل والحان حميد الشاعري وعمرو دياب حيث وصفت الأغنية حالة أخري لحسام بعد لقاءه بحبيبته السابقة "جيهان" أثناء انتظاره لزوجته "واختار المخرج الكلمات التالية من الأغنية "يا حب خذنا سنين معاه .. مهما افترقنا وقلنا اه .. الشمس طالعة في كل يوم"، حيث يظهر أنه مازال يكن لجيهان بعض المشاعر بالرغم من البعد، ولكن له حياة مختلفة الآن.



بينما كان لعفاف راضي وأغنيتها "وبتسأل يا حبيبي" كلمات سيد حجاب والحان عمار الشريعي، حيث اختار "نادي" الكلمات التالية "وبتسأل يا حبيبي بحبك قد إيه؟ .. ده حبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه" ليصف حالة الشاعرية والحب التي حاول كل من حسام وجيهان ان يقوموا باستعادتها مرة اخري بعد انفصالهما لفترة طويلة بمشهد آخر.



مسلسل "صلة رحم" تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح، وبطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، ويسرا اللوزي، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي.