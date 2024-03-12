وفد التفاوض الإسرائيلي: «حماس» مهتمة بالتوصل لاتفاق في رمضان



لكن الهيئة نقلت عن الوفد أيضا القول إن ((حماس)) تسعى إلى إشعال الأوضاع داخل إسرائيل وفي مناطق الضفة الغربية خلال رمضان.



وقالت هيئة البث أيضا إن القيادة السياسية في إسرائيل لا تزال ترفض توسيع صلاحيات الفريق الإسرائيلي المفاوض.



وذكرت أيضا أن سجالا حادا دار بين وزير مجلس الحرب غادي آيزنكوت ومن يعارضون توسيع صلاحيات الفريق المفاوض، ونقلت عن مسؤولين في مجلس الوزراء القول إن الموقف اقترب من نقطة الغليان بين أعضاء المجلس بشأن صفقة المحتجزين.



وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ((حماس))، أول من أمس، إن إسرائيل مسؤولة عن تعثر محادثات وقف إطلاق النار ورفض مطلب الحركة إنهاء الحرب على غزة لكنه قال إن ((حماس)) لا تزال تسعى إلى حل عن طريق التفاوض.

ولفت هنية إلى أن إسرائيل لم تتعهد بعد بإنهاء هجومها العسكري وسحب قواتها والسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون عشية شهر رمضان المبارك: ((لا نريد أن نعطي اتفاقا لا ينهي الحرب ولا يعيد إخوتنا)). وتابع: ((أقول لكم بكل وضوح وبكل مسؤولية وتجرد إن العدو حتى الآن يتهرب من إعطاء ضمانات والتزامات واضحة خاصة في موضوع وقف إطلاق النار أي وقف الحرب العدوانية على قطاع (غزة))).



وأضاف هنية إن الحركة عازمة على الدفاع عن الفلسطينيين لكنها تسعى في الوقت ذاته إلى التوصل إلى حل عن طريق التفاوض. وقال هنية ((اليوم إذا تسلمنا من الأخوة الوسطاء موقفا واضحا من الاحتلال فإننا جاهزون أن نصل إلى استكمال حلقات الاتفاق وأن نبدي مرونة فيما يتعلق بموضوع التبادل والأسرى)).-(وكالات)