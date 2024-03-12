التعداد الشامل ينطلق في العقبة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة
تواصل فرق دائرة
الإحصاءات العامة تنفيذ تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات
الزراعية في محافظة العقبة.
ويهدف التعداد إلى توفير وإعداد سجلات إدارية حديثة للأفراد
والمنشآت الاقتصادية والزراعية والمباني والمساكن والبناء عليها مستقبلاً لضمان
استدامة هذه البيانات والمعلومات مستقبلا.
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