شركة Taulia: تشعر أكثر من ثماني شركات من أصل عشر بالتفاؤل إزاء العام المقبل، وسط بيئة ممتلئة بالتحديات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- على الرغم من استقبال عام آخر تملؤه الشكوك الاقتصادية الفعلية واضطراب سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية، فقد توصل استطلاع رأي للموردين العالمي أجرته Taulia إلى أن الشركات متفائلة إلى حد كبير بشأن العام المقبل.
توصل استطلاع الرأي إلى أن أكثر من ثمانٍ من أصل 10 شركات (85%) على مستوى العالم تشعر بالتفاؤل تجاه العام المقبل؛ وهي زيادة كبيرة مقارنةً بعام 2022 عندما اعترى هذا الشعور نسبة 60% فحسب. على صعيد آخر، يصادف هذا العام مرور عقد من الزمان منذ إطلاق شركة Taulia الرائدة في مجال توفير حلول إدارة رأس المال العامل، استطلاع رأي الموردين، وقد جمعت هذه النسخة آراءً ورؤًى من 11,300 شركة عبر الشبكة العالمية الممتدة في أكثر من 130 بلدًا.
في الولايات المتحدة، أعرب 87% من المشاركين عن تفاؤلهم بشأن العام المقبل. وتلتهم مباشرةً في هذا الصدد الشركات الكندية التي تحدو 85% منها مشاعر إيجابية بشأن عام 2024، أما المملكة المتحدة، فجاءت النسبة (84%) وفرنسا (67%) وألمانيا (65%).
يشعر 86% من الشركات في قطاعي تجارة التجزئة والإلكترونيات بالتفاؤل إزاء عام 2024. يليهما في هذا الصدد، قطاع التصنيع (85%) والمواد الكيميائية (84%) والنقل (81%).
غير أن النتائج تشير إلى أن المؤسسات تفعّل آلية موازنة دقيقة للتخفيف من تأثير التضخم في إطار السعي النشط لتحقيق النمو. واستشرافًا للعام المقبل، يعد التضخم هو مجال التركيز الرئيسي الذي تُعنى به الشركات (50%)، يليه النمو (48%). تتضمن القضايا الأخرى التي تتصدر قائمة أولوياتنا:
- أسعار الفائدة - 32%
- اضطراب سلاسل التوريد - 22%
- القضايا الجيوسياسية - 20%
علّق Bob Glotfelty ، المدير التنفيذي لقسم النمو في Taulia ، قائلاً: "على حين نستقبل عامًا آخر ممتلئًا بالشكوك الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة، من المشجع أن نرى مثل هذه الدرجة من الثقة التي تعتري الشركات العالمية وهي تستعد للأشهر المقبلة".
"في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات إلى موازنة ضغوط التضخم وتعزيز النمو، أصبح الوصول إلى حلول رأس المال العامل أكثر أهمية من ذي قبل. وعن طريق تزويدها بالسيولة التي هي في أمس الحاجة إليها، فهذه الحلول تدعمها أيضًا في إدارة العمليات بسلاسة عن طريق تخفيف الضغوط المثقل بها عاتق المؤسسات الفاعلة في سلسلة التوريد."
نبذة عن استطلاع رأي الموردين من Taulia
تلقى استطلاع رأي الموردين السنوي لشركة Taulia، الذي أجري لأول مرة في عام 2014، 11,900 استجابة من الموردين من كل أنحاء العالم، من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) إلى الكبيرة منها التي تزيد إيراداتها عن 5 مليارات دولار أمريكي.
نبذة عن Taulia
تعد Taulia شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلول إدارة رأس مال عامل متميزة، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، كما تساعد Taulia الشركات في تحديد القيمة المرتبطة بالمدفوعات والمستحقات والمخزون. هذا، وتتيح منصة شركة Taulia وشبكتها التي تضم أكثر من 3 ملايين شركة للعملاء تنفيذ إستراتيجيات رأس المال العامل ودعم مورديهم عن طريق الدفع المبكر والمساهمة في بناء سلاسل توريد مستدامة. إلى جانب ذلك، يبلغ حجم تعاملات شركة Taulia أكثر من 500 مليار دولار أمريكي كل عام، كما تحظى بثقة أكبر الشركات العالمية، مثل Airbus وAstraZeneca وNissan. هذا، وفي مارس 2022، أصبحت Taulia جزءًا من SAP. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
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