شركة Taulia: تشعر أكثر من ثماني شركات من أصل عشر بالتفاؤل إزاء العام المقبل، وسط بيئة ممتلئة بالتحديات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- على الرغم من استقبال عام آخر تملؤه الشكوك الاقتصادية الفعلية واضطراب سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية، فقد توصل استطلاع رأي للموردين العالمي أجرته Taulia إلى أن الشركات متفائلة إلى حد كبير بشأن العام المقبل.

توصل استطلاع الرأي إلى أن أكثر من ثمانٍ من أصل 10 شركات (85%) على مستوى العالم تشعر بالتفاؤل تجاه العام المقبل؛ وهي زيادة كبيرة مقارنةً بعام 2022 عندما اعترى هذا الشعور نسبة 60% فحسب. على صعيد آخر، يصادف هذا العام مرور عقد من الزمان منذ إطلاق شركة Taulia الرائدة في مجال توفير حلول إدارة رأس المال العامل، استطلاع رأي الموردين، وقد جمعت هذه النسخة آراءً ورؤًى من 11,300 شركة عبر الشبكة العالمية الممتدة في أكثر من 130 بلدًا.

في الولايات المتحدة، أعرب 87% من المشاركين عن تفاؤلهم بشأن العام المقبل. وتلتهم مباشرةً في هذا الصدد الشركات الكندية التي تحدو 85% منها مشاعر إيجابية بشأن عام 2024، أما المملكة المتحدة، فجاءت النسبة (84%) وفرنسا (67%) وألمانيا (65%).

يشعر 86% من الشركات في قطاعي تجارة التجزئة والإلكترونيات بالتفاؤل إزاء عام 2024. يليهما في هذا الصدد، قطاع التصنيع (85%) والمواد الكيميائية (84%) والنقل (81%).

غير أن النتائج تشير إلى أن المؤسسات تفعّل آلية موازنة دقيقة للتخفيف من تأثير التضخم في إطار السعي النشط لتحقيق النمو. واستشرافًا للعام المقبل، يعد التضخم هو مجال التركيز الرئيسي الذي تُعنى به الشركات (50%)، يليه النمو (48%). تتضمن القضايا الأخرى التي تتصدر قائمة أولوياتنا:

- أسعار الفائدة - 32%

- اضطراب سلاسل التوريد - 22%

- القضايا الجيوسياسية - 20%

علّق Bob Glotfelty ، المدير التنفيذي لقسم النمو في Taulia ، قائلاً: "على حين نستقبل عامًا آخر ممتلئًا بالشكوك الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة، من المشجع أن نرى مثل هذه الدرجة من الثقة التي تعتري الشركات العالمية وهي تستعد للأشهر المقبلة".

"في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات إلى موازنة ضغوط التضخم وتعزيز النمو، أصبح الوصول إلى حلول رأس المال العامل أكثر أهمية من ذي قبل. وعن طريق تزويدها بالسيولة التي هي في أمس الحاجة إليها، فهذه الحلول تدعمها أيضًا في إدارة العمليات بسلاسة عن طريق تخفيف الضغوط المثقل بها عاتق المؤسسات الفاعلة في سلسلة التوريد."

نبذة عن استطلاع رأي الموردين من Taulia

تلقى استطلاع رأي الموردين السنوي لشركة Taulia، الذي أجري لأول مرة في عام 2014، 11,900 استجابة من الموردين من كل أنحاء العالم، من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) إلى الكبيرة منها التي تزيد إيراداتها عن 5 مليارات دولار أمريكي.

نبذة عن Taulia

تعد Taulia شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلول إدارة رأس مال عامل متميزة، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، كما تساعد Taulia الشركات في تحديد القيمة المرتبطة بالمدفوعات والمستحقات والمخزون. هذا، وتتيح منصة شركة Taulia وشبكتها التي تضم أكثر من 3 ملايين شركة للعملاء تنفيذ إستراتيجيات رأس المال العامل ودعم مورديهم عن طريق الدفع المبكر والمساهمة في بناء سلاسل توريد مستدامة. إلى جانب ذلك، يبلغ حجم تعاملات شركة Taulia أكثر من 500 مليار دولار أمريكي كل عام، كما تحظى بثقة أكبر الشركات العالمية، مثل Airbus وAstraZeneca وNissan. هذا، وفي مارس 2022، أصبحت Taulia جزءًا من SAP. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

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