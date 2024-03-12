Knowbe4 تدمج عوامل الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز الفعالية والسرعة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر KnowBe4، الشركة المزوّدة لأكبر منصة للتدريب على التوعية الأمنية ومحاكاة التصيد الاحتيالي في العالم، بالإعلان عن أن منصتها الأصلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وعوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي، AIDA، تتيح تغيير الثقافة والحد من المخاطر البشرية على المدى البعيد. مع زيادة التهديد الذي يُشكِّله مجرمو الإنترنت الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي، تلتزم KnowBe4 باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التدابير الأمنية وحماية الموظفين من الهندسة الاجتماعية.

تمثل عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA)، التي تم الكشف عنها وعرضها في مؤتمر KB4-CON الذي أقامته KnowBe4، قفزة مهمة إلى الأمام في حماية المستخدمين من الاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي من قِبل مجرمي الإنترنت. تمكّن عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA)، المؤسسات من تشغيل الاختيار الديناميكي للتدريب على التوعية الأمنية والاختبار آليًا لمنح المستخدمين تجربة تعليمية أكثر تخصيصًا استنادًا إلى احتياجاتهم الخاصة. لقد أثبت الاختبار الأولي بالفعل فعالية عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA)، ومع تزايد دمج التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عمليات KnowBe4، فمن المتوقع أن تتحسن الدفاعات ضد كل أنواع الهجمات.

لقد أدركت KnowBe4 منذ فترة طويلة إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة العملاء. وتستخدم الشركة الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتفحص الذكاء الاصطناعي من منظور المهاجم والمدافع. وقد تم إجراء اختبارات وأبحاث وعمليات محاكاة صارمة لفهم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز هجمات الهندسة الاجتماعية، فضلاً عن تطوير إستراتيجيات لمواجهة الهجمات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي.

يقول Stu Sjouwerman، الرئيس التنفيذي لشركة KnowBe4 "نستخدم الذكاء الاصطناعي في KnowBe4 منذ ما يقرب من ست سنوات ونبحث فيه ونقوم بتمكينه في كل ما نقوم به لمساعدة عملائنا في حماية مؤسساتهم بشكل أفضل في نهاية المطاف". "من خلال توسيع قدرات عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA) بشكل كبير، فإننا نقدم مفهومًا جديدًا لنجاح المؤسسات من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال استخدام التخصيص الفائق وإشراك المستخدمين من خلال التدريب وعمليات المحاكاة المصممة بدقة، تتكيف عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA) في الوقت الفعلي لإعداد الموظفين لإدارة هجمات الهندسة الاجتماعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي."

تسلط عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA) الضوء على التزام KnowBe4 بالابتكار المستمر وتزويد عملائها بإدارة الأمان الأكثر تقدمًا وفعالية. ومن خلال الاستعانة بقدرات الذكاء الاصطناعي، تهدف عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA) إلى تثقيف الموظفين لمواجهة مخاطر الهندسة الاجتماعية وتعزيز الدفاعات التنظيمية ضد تهديدات الأمن الإلكتروني.

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نبذة عن KnowBe4

يعتمد على KnowBe4، المزوّد لأكبر منصة للتدريب على التوعية الأمنية ومحاكاة التصيد الاحتيالي في العالم، أكثر من 65000 مؤسسة في كل أنحاء العالم. وتساعد KnowBe4، التي أسسها متخصص تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات Stu Sjouwerman، المؤسسات في معالجة العنصر البشري للأمن من خلال الارتقاء بمستوى الوعي بشأن برامج الفدية والاحتيال على الرؤساء التنفيذيين وأساليب الهندسة الاجتماعية الأخرى من خلال نهج استحداث التدريب على التوعية بالأمن. ساعد الراحل Kevin Mitnick، الذي كان متخصصًا معترفًا به عالميًا في مجال الأمن الإلكتروني والرئيس التنفيذي لقسم القرصنة في KnowBe4، في تصميم تدريب KnowBe4 استنادًا إلى أساليبه الموثَّقة جيدًا في الهندسة الاجتماعية. تعتمد المؤسسات على KnowBe4 في استنفار مستخدميها النهائيين باعتبارهم خط الدفاع الأخير لديها وتثق بمنصة KnowBe4 لتعزيز ثقافتها الأمنية وتقليل المخاطر البشرية.

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