Knowbe4 تدمج عوامل الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز الفعالية والسرعة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر KnowBe4، الشركة المزوّدة لأكبر منصة للتدريب على التوعية الأمنية ومحاكاة التصيد الاحتيالي في العالم، بالإعلان عن أن منصتها الأصلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وعوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي، AIDA، تتيح تغيير الثقافة والحد من المخاطر البشرية على المدى البعيد. مع زيادة التهديد الذي يُشكِّله مجرمو الإنترنت الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي، تلتزم KnowBe4 باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التدابير الأمنية وحماية الموظفين من الهندسة الاجتماعية.
تمثل عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA)، التي تم الكشف عنها وعرضها في مؤتمر KB4-CON الذي أقامته KnowBe4، قفزة مهمة إلى الأمام في حماية المستخدمين من الاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي من قِبل مجرمي الإنترنت. تمكّن عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA)، المؤسسات من تشغيل الاختيار الديناميكي للتدريب على التوعية الأمنية والاختبار آليًا لمنح المستخدمين تجربة تعليمية أكثر تخصيصًا استنادًا إلى احتياجاتهم الخاصة. لقد أثبت الاختبار الأولي بالفعل فعالية عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA)، ومع تزايد دمج التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عمليات KnowBe4، فمن المتوقع أن تتحسن الدفاعات ضد كل أنواع الهجمات.
لقد أدركت KnowBe4 منذ فترة طويلة إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة العملاء. وتستخدم الشركة الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتفحص الذكاء الاصطناعي من منظور المهاجم والمدافع. وقد تم إجراء اختبارات وأبحاث وعمليات محاكاة صارمة لفهم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز هجمات الهندسة الاجتماعية، فضلاً عن تطوير إستراتيجيات لمواجهة الهجمات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي.
يقول Stu Sjouwerman، الرئيس التنفيذي لشركة KnowBe4 "نستخدم الذكاء الاصطناعي في KnowBe4 منذ ما يقرب من ست سنوات ونبحث فيه ونقوم بتمكينه في كل ما نقوم به لمساعدة عملائنا في حماية مؤسساتهم بشكل أفضل في نهاية المطاف". "من خلال توسيع قدرات عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA) بشكل كبير، فإننا نقدم مفهومًا جديدًا لنجاح المؤسسات من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال استخدام التخصيص الفائق وإشراك المستخدمين من خلال التدريب وعمليات المحاكاة المصممة بدقة، تتكيف عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA) في الوقت الفعلي لإعداد الموظفين لإدارة هجمات الهندسة الاجتماعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي."
تسلط عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA) الضوء على التزام KnowBe4 بالابتكار المستمر وتزويد عملائها بإدارة الأمان الأكثر تقدمًا وفعالية. ومن خلال الاستعانة بقدرات الذكاء الاصطناعي، تهدف عوامل الدفاع بالذكاء الاصطناعي (AIDA) إلى تثقيف الموظفين لمواجهة مخاطر الهندسة الاجتماعية وتعزيز الدفاعات التنظيمية ضد تهديدات الأمن الإلكتروني.
للحصول على مزيد من المعلومات عن KnowBe4، تفضل بزيارة
نبذة عن KnowBe4
يعتمد على KnowBe4، المزوّد لأكبر منصة للتدريب على التوعية الأمنية ومحاكاة التصيد الاحتيالي في العالم، أكثر من 65000 مؤسسة في كل أنحاء العالم. وتساعد KnowBe4، التي أسسها متخصص تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات Stu Sjouwerman، المؤسسات في معالجة العنصر البشري للأمن من خلال الارتقاء بمستوى الوعي بشأن برامج الفدية والاحتيال على الرؤساء التنفيذيين وأساليب الهندسة الاجتماعية الأخرى من خلال نهج استحداث التدريب على التوعية بالأمن. ساعد الراحل Kevin Mitnick، الذي كان متخصصًا معترفًا به عالميًا في مجال الأمن الإلكتروني والرئيس التنفيذي لقسم القرصنة في KnowBe4، في تصميم تدريب KnowBe4 استنادًا إلى أساليبه الموثَّقة جيدًا في الهندسة الاجتماعية. تعتمد المؤسسات على KnowBe4 في استنفار مستخدميها النهائيين باعتبارهم خط الدفاع الأخير لديها وتثق بمنصة KnowBe4 لتعزيز ثقافتها الأمنية وتقليل المخاطر البشرية.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN12032024004146001356ID1107965282
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.