تعيين Chirantan CJ Desai في مجلس إدارة شركة MSCI Inc.

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة MSCI Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MSCI)، مُقدِّم خدمات رائد في مجال أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي، اليوم عن تعيين Chirantan "CJ" Desai، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة ServiceNow, Inc. (المُشار إليه باسم "ServiceNow")، للعمل كمدير مستقل في مجلس إدارة MSCI (المُشار إليه باسم "المجلس")، اعتبارًا من اليوم. سيمارس السيد Desai مهام عمله كعضو في لجنة الاستراتيجية والشؤون المالية التابعة لمجلس الإدارة. وسيتألف مجلس الإدارة عقب تعيين السيد Desai من 13 مديرًا.
وصرَّح Henry A. Fernandez، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI في هذا السياق قائلاً: "في الوقت الذي تستثمر فيه "MSCI" بنشاط بغية تسريع تطبيق مناهجنا القائمة على التكنولوجيا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لخدمة عملائنا، سيجلب CJ خبرة واسعة في هذه المجالات إلى مجلس إدارة MSCI". "ستُمكِّنه خبرته كرئيس ومدير تنفيذي للعمليات في إحدى شركات برمجيات المؤسسات الرائدة في العالم، ودوره في الإشراف على المنتجات وعمل المنصَّة والذكاء الاصطناعي والتصميم والهندسة والبنية التحتية السحابية ونجاح العملاء من تقديم آراء متعمَّقة قيَّمة. وواصل السيد Fernandez حديثه قائلاً: "ينضم CJ إلى مجلس إدارة قوي يتمتع بخبرة عميقة في قطاعات الاستثمار والتكنولوجيا، ونحن نتطلع إلى استغلال مساهماته".
"تُعدَّ شركة MSCI واحدة من أبرز الشركات صاحبة الرؤية المبتكرة في قطاع الاستثمار، حيث تساعد العملاء على مواجهة تحديات المشهد الاستثماري المتغير. ومن جانبه، صرَّح السيد Desai قائلاً: "تنتابني حالة من الحماس الشديد للانضمام إلى مجلس الإدارة في هذه المرحلة الحرجة، حيث تعمل شركة MSCI على تطوير الأدوات والحلول لمواكبة التطور التالي للاستثمار العالمي، بدعم من التكنولوجيا المتطورة". "أتطلع إلى العمل والتعاون بشكل وثيق مع مجلس الإدارة والقطاع الإداري لمواصلة تحقيق النجاح لعملائنا وتحقيق قيمة ذات مغزى لمساهمينا."
يشغَّل Chirantan "CJ" Desai حاليًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في ServiceNow (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NOW). وهو يترأس قطاع العمليات على مستوى المؤسسة لضمان أداء الأعمال بدقة متناهية - بدءًا من الابتكار وحتى التنفيذ. وقبل انضمامه إلى شركة ServiceNow، كان السيد Desai بشغَّل منصب رئيس قسم التقنيات الناشئة في EMC حيث كان يملك صلاحيات كاملةً في قطاع تحديد الأرباح والخسائر عن منتجات التكنولوجيا الناشئة مع التركيز على إطلاق أعمال جديدة وتنميتها. وفي الفترة من نوفمبر 2004 إلى سبتمبر 2013، شغَّل السيد Desai العديد من المناصب القيادية العليا في شركة Symantec Corporation، بما في ذلك نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعلومات والنائب الأول للرئيس لقطاع أمان نقطة النهاية والأجهزة المحمولة. بدأ السيد Desai حياته المهنية مع شركة Oracle Corp وكان عضوًا رئيسيًا في الفريق الذي أطلق أول خدمة سحابية من Oracle. حصل السيد Desai على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إلينوي في إربانا-شامبين
نُبذة عن شركة MSCI Inc .
إن شركة MSCI مُقدِّم خدمات رائد في قطاع أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة ، بفضل نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نعمل على وضع حلول رائدة في القطاع تستند إلى الأبحاث يمكن للعملاء استخدامها للحصول على رؤية للشفافية وتحسينها على امتداد العملية الاستثمارية. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة . MSCI#IR
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحافي على بيانات تطلعيّة بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المالي المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو مستويات نشاط أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه البيانات. في بعض الحالات، يمكنك تحديد العبارات التطلعية باستخدام كلمات مثل "قد" أو "يمكن" أو "يتوقع" أو "ينوي" أو "يخطط" أو "يسعى" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يقدر" أو "يتنبأ" أو "محتمل" أو "مستمر" أو عكس هذه المصطلحات أو غيرها من المصطلحات المماثلة. يجب ألا تعتمد اعتمادًا غير مبرر على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى، تكون في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة MSCI والتي يمكن أن تؤثر ماديًا على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات.
يمكن العثور على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات في التقرير السنوي لشركة MSCI عن النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المُقدَّم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (" SEC") في 9 فبراير 2024 وفي التقارير ربع السنوية عن النموذج 10-Q والتقارير الحالية عن النموذج 8-K المودعة أو المُقدَّمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أيٌّ من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لشركة MSCI غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عما توقعته MSCI. يعكس أي بيان تطلعي في بيان الأرباح هذا وجهات النظر الحالية لشركة MSCI فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات واستراتيجية النمو والسيولة. لا تتحمل MSCI أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لأيّ سبب من الأسباب، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.
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