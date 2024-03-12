تعيين Chirantan CJ Desai في مجلس إدارة شركة MSCI Inc.

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة MSCI Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MSCI)، مُقدِّم خدمات رائد في مجال أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي، اليوم عن تعيين Chirantan "CJ" Desai، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة ServiceNow, Inc. (المُشار إليه باسم "ServiceNow")، للعمل كمدير مستقل في مجلس إدارة MSCI (المُشار إليه باسم "المجلس")، اعتبارًا من اليوم. سيمارس السيد Desai مهام عمله كعضو في لجنة الاستراتيجية والشؤون المالية التابعة لمجلس الإدارة. وسيتألف مجلس الإدارة عقب تعيين السيد Desai من 13 مديرًا.

وصرَّح Henry A. Fernandez، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI في هذا السياق قائلاً: "في الوقت الذي تستثمر فيه "MSCI" بنشاط بغية تسريع تطبيق مناهجنا القائمة على التكنولوجيا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لخدمة عملائنا، سيجلب CJ خبرة واسعة في هذه المجالات إلى مجلس إدارة MSCI". "ستُمكِّنه خبرته كرئيس ومدير تنفيذي للعمليات في إحدى شركات برمجيات المؤسسات الرائدة في العالم، ودوره في الإشراف على المنتجات وعمل المنصَّة والذكاء الاصطناعي والتصميم والهندسة والبنية التحتية السحابية ونجاح العملاء من تقديم آراء متعمَّقة قيَّمة. وواصل السيد Fernandez حديثه قائلاً: "ينضم CJ إلى مجلس إدارة قوي يتمتع بخبرة عميقة في قطاعات الاستثمار والتكنولوجيا، ونحن نتطلع إلى استغلال مساهماته".

"تُعدَّ شركة MSCI واحدة من أبرز الشركات صاحبة الرؤية المبتكرة في قطاع الاستثمار، حيث تساعد العملاء على مواجهة تحديات المشهد الاستثماري المتغير. ومن جانبه، صرَّح السيد Desai قائلاً: "تنتابني حالة من الحماس الشديد للانضمام إلى مجلس الإدارة في هذه المرحلة الحرجة، حيث تعمل شركة MSCI على تطوير الأدوات والحلول لمواكبة التطور التالي للاستثمار العالمي، بدعم من التكنولوجيا المتطورة". "أتطلع إلى العمل والتعاون بشكل وثيق مع مجلس الإدارة والقطاع الإداري لمواصلة تحقيق النجاح لعملائنا وتحقيق قيمة ذات مغزى لمساهمينا."

يشغَّل Chirantan "CJ" Desai حاليًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في ServiceNow (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NOW). وهو يترأس قطاع العمليات على مستوى المؤسسة لضمان أداء الأعمال بدقة متناهية - بدءًا من الابتكار وحتى التنفيذ. وقبل انضمامه إلى شركة ServiceNow، كان السيد Desai بشغَّل منصب رئيس قسم التقنيات الناشئة في EMC حيث كان يملك صلاحيات كاملةً في قطاع تحديد الأرباح والخسائر عن منتجات التكنولوجيا الناشئة مع التركيز على إطلاق أعمال جديدة وتنميتها. وفي الفترة من نوفمبر 2004 إلى سبتمبر 2013، شغَّل السيد Desai العديد من المناصب القيادية العليا في شركة Symantec Corporation، بما في ذلك نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعلومات والنائب الأول للرئيس لقطاع أمان نقطة النهاية والأجهزة المحمولة. بدأ السيد Desai حياته المهنية مع شركة Oracle Corp وكان عضوًا رئيسيًا في الفريق الذي أطلق أول خدمة سحابية من Oracle. حصل السيد Desai على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إلينوي في إربانا-شامبين

نُبذة عن شركة MSCI Inc .

إن شركة MSCI مُقدِّم خدمات رائد في قطاع أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة ، بفضل نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نعمل على وضع حلول رائدة في القطاع تستند إلى الأبحاث يمكن للعملاء استخدامها للحصول على رؤية للشفافية وتحسينها على امتداد العملية الاستثمارية. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة . MSCI#IR

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحافي على بيانات تطلعيّة بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المالي المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو مستويات نشاط أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه البيانات. في بعض الحالات، يمكنك تحديد العبارات التطلعية باستخدام كلمات مثل "قد" أو "يمكن" أو "يتوقع" أو "ينوي" أو "يخطط" أو "يسعى" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يقدر" أو "يتنبأ" أو "محتمل" أو "مستمر" أو عكس هذه المصطلحات أو غيرها من المصطلحات المماثلة. يجب ألا تعتمد اعتمادًا غير مبرر على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى، تكون في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة MSCI والتي يمكن أن تؤثر ماديًا على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات.

يمكن العثور على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات في التقرير السنوي لشركة MSCI عن النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المُقدَّم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (" SEC") في 9 فبراير 2024 وفي التقارير ربع السنوية عن النموذج 10-Q والتقارير الحالية عن النموذج 8-K المودعة أو المُقدَّمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أيٌّ من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لشركة MSCI غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عما توقعته MSCI. يعكس أي بيان تطلعي في بيان الأرباح هذا وجهات النظر الحالية لشركة MSCI فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات واستراتيجية النمو والسيولة. لا تتحمل MSCI أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لأيّ سبب من الأسباب، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.