تعرف على الجيل التالي من الفرز الآلي واسترجاع الطلبات -نقدم لك OPEX® Sure Sort® X مع OPEX Xtracttm

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE -- أعلنت شركة OPEX® Corporatio ، الرائدة عالميًا في مجال أتمتة الجيل التالي منذ ما يقرب من 50 عامًا، اليوم عن إطلاق أحدث حلولها للفرز الآلي واسترجاع الطلبات - OPEX Sure Sort® X مع OPEX XtractT . تم الكشف عن هذه التقنيات المبتكرة رسميًا من قِبل قيادة الشركة في MODEX 2024، أكبر حدث تجاري في مجال التصنيع وسلسلة التوريد، والذي عقد هذا العام في مركز جورجيا العالمي للمؤتمرات في أتلانتا.

تمثل OPEX Sure Sort X الجيل التالي من الفرز الآلي عالي السرعة. إنه أقوى حل فرز صناعي متاح في السوق، لا مثيل له من حيث البصمة المدمجة ومعدلات الأداء والفعالية من حيث التكلفة. يمكن لهذا النظام الشامل التعامل مع ما يقرب من 100% من العناصر التي يمكن للعملاء فرزها والتي يصل وزنها إلى 20 رطلاً (9 كجم)، وفرز العناصر في مجموعة قابلة للتكوين من أحجام وأنواع الصناديق المختلطة.

عندما يتم إقران Sure Sort X بنظام Xtract- نظام استرداد الطلبات الآلي الجديد الثوري من OPEX -فإن مهمة استرداد الحقائب ونقل محتوياتها إلى حاويات الشحن أصبحت الآن مؤتمتة بالكامل أيضًا. والنتيجة هي حل يعمل بلمسة واحدة يمكنه التخلص من الحاجة إلى فرز الصناديق ونقلها يدويًا.

قال Alex Stevens، رئيس أتمتة المستودعات في OPEX: "تظل OPEX مكرسة للابتكارات التي تتوافق مع المتطلبات المتطورة للسوق". "لقد تلقينا تعليقات من عملائنا مفادها أنهم يريدون حلاً متكاملاً واحدًا لفرز المنتج واسترداده وإدخاله تلقائيًا في حاويته النهائية. حلولنا الجديدة، Sure Sort X وXtract، هي استجابة لتلك الطلبات. تم تصميم هذه التقنية المتطورة لأتمتة العديد من المهام اليدوية باستخدام حل بسيط بلمسة واحدة".

تم تطوير Sure Sort X بناءً على التعليقات الواردة من مجتمع الأعمال الدولي، وهي تطبق تقنية Sure Sort المبتكرة والرائدة في الصناعة من OPEX Corporation، والتي تم تقديمها في عام 2017. بفضل قدراتها المعززة في التعامل مع المنتج، يعد Sure Sort X هو حل الفرز الوحيد الأكثر تنوعًا وقابلية للتكوين. ويمكنه التعامل مع عناصر أصغر بنسبة 60 بالمائة، وأكبر بنسبة 20 بالمائة تقريبًا، وأثقل بنسبة تصل إلى 300 بالمائة من سابقتها، كل ذلك مع الحفاظ على إنتاجية ثابتة تصل إلى 2100 عنصر في الساعة.

تستخدم مركبات توصيل ®iBOT الخاصة بالنظام خوارزميات حركة متطورة تسمح لها بالمناورة في جميع أنحاء النظام بكفاءة، مع القدرة على تغيير الوجهة في الوقت الفعلي أثناء النقل. يمكن لأجهزة iBOT هذه الدخول والخروج من النظام بينما يستمر تشغيل Sure Sort X، مما يضمن أعلى مستوى من الجهوزية والتوافر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعمل Sure Sort X في كل من البيئات الباردة والبيئات المحيطية. يمكن أن يحدث التثبيت في أقل من أسبوع واحد.

يمكن إضافة OPEX Xtract إلى أي نظام Sure Sort X من خلال تقديم iBOTs للاسترجاع للعمل جنبًا إلى جنب مع iBOTs للفرز التقليدي الموجود في Sure Sort X. وتتحرك Xtract iBOTs في حلقة تحتوي على مقاطع أفقية ورأسية داخل ممر Sure Sort X، ويمكنها التعامل مع ما يصل إلى 200 حقيبة مستخرجة في الساعة. جميع الـ iBOTs ذاتية الشحن ويمكن إضافتها بسهولة إلى النظام أو إزالتها منه.

يمكن للنظام استرداد حقائب اليد القياسية أو يمكن تجهيزه بحقائب حمل Xtract، والتي تم تصميمها بشكل فريد لنقل العناصر من موقع الفرز إلى أي وحدة بكرة أو شلال أو نقل (RVT) متاحة. إذا تم استخدام هذه الحقائب، بمجرد إيداع جميع المنتجات الخاصة بالطلب ذي الصلة في حقائب Xtract، يتم استرداد كل حقيبة ونقلها إلى وحدة RVT، حيث يفتح باب الحمل ويحرر العناصر في صندوق الشحن النهائي أو حاوية الطلب.

بعد وقت قصير من الكشف عنه في الولايات المتحدة في MODEX، ستظهر Sure Sort X لأول مرة في أوروبا في معرض LogiMAT في شتوتغارت، ألمانيا، في 19 مارس 2024، في معرض OPEX في القاعة 7، الجناح 7D53.

ينضم Sure Sort X و Xtract إلى محفظة أتمتة المستودعات الحالية في OPEX، والتي تشمل Sure Sort®- نظام الفرز الآلي الرائد في الصناعة والعالي السرعة والصغير؛ Perfect Pick®، وهو حل آلي لنقل البضائع من شخص إلى آخر ويعمل على تحسين السرعة والكفاءة والموثوقية بشكل كبير، وInfinity®، الحل الأكثر تقدمًا من البضائع إلى شخص المتاح في أتمتة المستودعات. جميعها مهيأة بشكل خاص لكل عميل ومصممة لتحويل البنية التحتية لسلسلة التوريد بالكامل.

على مدى ما يقرب من خمسة عقود، عملت شركة OPEX كشريك موثوق به، حيث تعاونت بشكل وثيق مع العملاء لتطوير حلول مخصصة وقابلة للتطوير تعمل على تغيير كيفية إدارة الأعمال. تعيد OPEX باستمرار تصور تقنية الأتمتة لمساعدة العملاء على حل أهم تحديات أعمالهم، اليوم وفي المستقبل.

حول OPEX

OPEX® Corporation هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة الجيل التالي، حيث توفر حلولاً مبتكرة وفريدة لأتمتة المستودعات والمستندات والبريد. يقع المقر الرئيسي في مورستاون، في نيوجيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية - والمرافق في بنساوكين، نيوجيرسي؛ وبلانو، تكساس؛ وفرنسا؛ وألمانيا؛ وسويسرا؛ المملكة والمتحدة؛ وأستراليا، ولدى OPEX أكثر من 1,600 موظف يقومون باستمرار بإعادة تصور وتقديم حلول تقنية مخصصة وقابلة للتطوير تحل تحديات الأعمال الحالية والمستقبلية.

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