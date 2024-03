تعرف على الجيل التالي من الفرز الآلي واسترجاع الطلبات -نقدم لك OPEX® Sure Sort® X مع OPEX Xtracttm

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE -- أعلنت شركة OPEX® Corporatio ، الرائدة عالميًا في مجال أتمتة الجيل التالي منذ ما يقرب من 50 عامًا، اليوم عن إطلاق أحدث حلولها للفرز الآلي واسترجاع الطلبات - OPEX Sure Sort® X مع OPEX XtractT . تم الكشف عن هذه التقنيات المبتكرة رسميًا من قِبل قيادة الشركة في MODEX 2024، أكبر حدث تجاري في مجال التصنيع وسلسلة التوريد، والذي عقد هذا العام في مركز جورجيا العالمي للمؤتمرات في أتلانتا.

تمثل OPEX Sure Sort X الجيل التالي من الفرز الآلي عالي السرعة. إنه أقوى حل فرز صناعي متاح في السوق، لا مثيل له من حيث البصمة المدمجة ومعدلات الأداء والفعالية من حيث التكلفة. يمكن لهذا النظام الشامل التعامل مع ما يقرب من 100% من العناصر التي يمكن للعملاء فرزها والتي يصل وزنها إلى 20 رطلاً (9 كجم)، وفرز العناصر في مجموعة قابلة للتكوين من أحجام وأنواع الصناديق المختلطة.

عندما يتم إقران Sure Sort X بنظام Xtract- نظام استرداد الطلبات الآلي الجديد الثوري من OPEX -فإن مهمة استرداد الحقائب ونقل محتوياتها إلى حاويات الشحن أصبحت الآن مؤتمتة بالكامل أيضًا. والنتيجة هي حل يعمل بلمسة واحدة يمكنه التخلص من الحاجة إلى فرز الصناديق ونقلها يدويًا.

قال Alex Stevens، رئيس أتمتة المستودعات في OPEX: "تظل OPEX مكرسة للابتكارات التي تتوافق مع المتطلبات المتطورة للسوق". "لقد تلقينا تعليقات من عملائنا مفادها أنهم يريدون حلاً متكاملاً واحدًا لفرز المنتج واسترداده وإدخاله تلقائيًا في حاويته النهائية. حلولنا الجديدة، Sure Sort X وXtract، هي استجابة لتلك الطلبات. تم تصميم هذه التقنية المتطورة لأتمتة العديد من المهام اليدوية باستخدام حل بسيط بلمسة واحدة".

تم تطوير Sure Sort X بناءً على التعليقات الواردة من مجتمع الأعمال الدولي، وهي تطبق تقنية Sure Sort المبتكرة والرائدة في الصناعة من OPEX Corporation، والتي تم تقديمها في عام 2017. بفضل قدراتها المعززة في التعامل مع المنتج، يعد Sure Sort X هو حل الفرز الوحيد الأكثر تنوعًا وقابلية للتكوين. ويمكنه التعامل مع عناصر أصغر بنسبة 60 بالمائة، وأكبر بنسبة 20 بالمائة تقريبًا، وأثقل بنسبة تصل إلى 300 بالمائة من سابقتها، كل ذلك مع الحفاظ على إنتاجية ثابتة تصل إلى 2100 عنصر في الساعة.

تستخدم مركبات توصيل ®iBOT الخاصة بالنظام خوارزميات حركة متطورة تسمح لها بالمناورة في جميع أنحاء النظام بكفاءة، مع القدرة على تغيير الوجهة في الوقت الفعلي أثناء النقل. يمكن لأجهزة iBOT هذه الدخول والخروج من النظام بينما يستمر تشغيل Sure Sort X، مما يضمن أعلى مستوى من الجهوزية والتوافر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعمل Sure Sort X في كل من البيئات الباردة والبيئات المحيطية. يمكن أن يحدث التثبيت في أقل من أسبوع واحد.

يمكن إضافة OPEX Xtract إلى أي نظام Sure Sort X من خلال تقديم iBOTs للاسترجاع للعمل جنبًا إلى جنب مع iBOTs للفرز التقليدي الموجود في Sure Sort X. وتتحرك Xtract iBOTs في حلقة تحتوي على مقاطع أفقية ورأسية داخل ممر Sure Sort X، ويمكنها التعامل مع ما يصل إلى 200 حقيبة مستخرجة في الساعة. جميع الـ iBOTs ذاتية الشحن ويمكن إضافتها بسهولة إلى النظام أو إزالتها منه.

يمكن للنظام استرداد حقائب اليد القياسية أو يمكن تجهيزه بحقائب حمل Xtract، والتي تم تصميمها بشكل فريد لنقل العناصر من موقع الفرز إلى أي وحدة بكرة أو شلال أو نقل (RVT) متاحة. إذا تم استخدام هذه الحقائب، بمجرد إيداع جميع المنتجات الخاصة بالطلب ذي الصلة في حقائب Xtract، يتم استرداد كل حقيبة ونقلها إلى وحدة RVT، حيث يفتح باب الحمل ويحرر العناصر في صندوق الشحن النهائي أو حاوية الطلب.

بعد وقت قصير من الكشف عنه في الولايات المتحدة في MODEX، ستظهر Sure Sort X لأول مرة في أوروبا في معرض LogiMAT في شتوتغارت، ألمانيا، في 19 مارس 2024، في معرض OPEX في القاعة 7، الجناح 7D53.

ينضم Sure Sort X و Xtract إلى محفظة أتمتة المستودعات الحالية في OPEX، والتي تشمل Sure Sort®- نظام الفرز الآلي الرائد في الصناعة والعالي السرعة والصغير؛ Perfect Pick®، وهو حل آلي لنقل البضائع من شخص إلى آخر ويعمل على تحسين السرعة والكفاءة والموثوقية بشكل كبير، وInfinity®، الحل الأكثر تقدمًا من البضائع إلى شخص المتاح في أتمتة المستودعات. جميعها مهيأة بشكل خاص لكل عميل ومصممة لتحويل البنية التحتية لسلسلة التوريد بالكامل.

على مدى ما يقرب من خمسة عقود، عملت شركة OPEX كشريك موثوق به، حيث تعاونت بشكل وثيق مع العملاء لتطوير حلول مخصصة وقابلة للتطوير تعمل على تغيير كيفية إدارة الأعمال. تعيد OPEX باستمرار تصور تقنية الأتمتة لمساعدة العملاء على حل أهم تحديات أعمالهم، اليوم وفي المستقبل.

حول OPEX

OPEX® Corporation هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة الجيل التالي، حيث توفر حلولاً مبتكرة وفريدة لأتمتة المستودعات والمستندات والبريد. يقع المقر الرئيسي في مورستاون، في نيوجيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية - والمرافق في بنساوكين، نيوجيرسي؛ وبلانو، تكساس؛ وفرنسا؛ وألمانيا؛ وسويسرا؛ المملكة والمتحدة؛ وأستراليا، ولدى OPEX أكثر من 1,600 موظف يقومون باستمرار بإعادة تصور وتقديم حلول تقنية مخصصة وقابلة للتطوير تحل تحديات الأعمال الحالية والمستقبلية.

گالری عکس‌‌ها/رسانه‌های چندگانه قابل دسترسی در:

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.