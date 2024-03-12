Kymeta تكشف عن تغييرات انتقالية في القيادة لدفع المرحلة التالية من الابتكار والنمو

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة هوائيات الأقمار الصناعية المسطحة الرائدة عالميًا Kymeta ( ) عن تغييرات في القيادة ومجلس الإدارة حيث تواصل الشركة البناء على تقنيتها المبتكرة ومنتجاتها الأولى في السوق. لقد كانت هذه عملية تعاونية منظمة لدعم حالات تقاعد القيادة الحالية.
اعتبارًا من 1 أبريل 2024، سيصبح Rick Bergman الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kymeta، مما يجلب ثروة من الخبرة من منصبه الأخير كنائب الرئيس التنفيذي للحوسبة والرسومات في AMD.شغل Bergman أيضًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Synaptics (SYNA) خلال مرحلة النمو المرتفع من 2011 إلى 2019. تشمل مسيرته المهنية المتميزة توجيه المنظمات نحو الاستفادة من فرص السوق باستخدام تقنيات مبتكرة، مما يؤدي إلى نمو مستدام في السوق.
قال Rick: "تقف Kymeta كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا والسوق مدعومة بقوة فريق عالمي ذي قدرة عالية". وأضاف: "استرشادًا بالتفاني في خدمة العملاء والابتكار وتقديم منتجات رفيعة المستوى، تتمتع Kymeta بمكانة جيدة لتعزيز اتصالات النطاق العريض العالمية".
سيتم تعيين Nicole Piasecki رئيسة لمجلس الإدارة، خلفًا لـ Doug Hutcheson. تجلب Nicole، التي انضمت إلى مجلس الإدارة في مايو 2022، خلفية واسعة من قطاع الطيران والدفاع. وتعليقًا على تعيين Rick، قال Piasecki: "أنا متحمس لانضمام Rick إلى فريقنا المتميز. تعد شركة Kymeta في طليعة الشركات التي تعمل على ربط العالم من خلال حلول الاتصالات الهجينة التي تقدمها. مع سجل Rick Bergman الحافل في قيادة النمو القائم على القيمة في قطاع التكنولوجيا المدعوم بالتنفيذ المنضبط، نتوقع بفارغ الصبر المرحلة التالية من النمو لشركة Kymeta".
اعتبارًا من 31 مارس 2024، يتقاعد Doug Hutcheson وWalter Berger من Kymeta. طوال السنوات الخمس الماضية، لعبت مساهماتهما المحورية دورًا رئيسيًا في قيادة العديد من عمليات إطلاق المنتجات وتعزيز النمو المستمر على أساس سنوي. وقد أدى فهمهما لاحتياجات العملاء، والتزامهما بالابتكار، وطرحهما الناجح لمنتجات جديدة في السوق إلى تحقيق إنجازات قياسية. إنهما ملتزمان بنقل المسؤوليات إلى Rick.
وأضافت Nicole: "نعرب عن خالص امتناننا لكل من Doug وWalter على التزامهما الثابت تجاه Kymeta على مر السنين. نجح Doug وWalter في وضع الأساس لنمو Kymeta في المستقبل. ولذا فإن رحيلهما يترك الشركة في وضع إستراتيجي جاهز لمستقبل قوي".
أكملت Kymeta مؤخرًا جولتها من السلسلة D. سيتم استخدام هذه الأموال الإضافية لزيادة إنتاج جهاز OspreyTM u8 Hybrid-GEO-LEO الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا وأجيال المنتجات المستقبلية.
حول Kymeta
Kymeta هي الشركة الرائدة في صناعة هوائيات الأقمار الصناعية ذات الشاشات المسطحة، حيث توفر حلولاً مصممة بشكل خاص عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات المؤسسية والعسكرية وتطلق العنان للقيمة التجارية للفضاء لتلبية الطلب الهائل الذي لم تتم تلبيته على النطاق العريض في كل مكان والاتصال المحمول للعملاء في جميع أنحاء العالم. توفر تقنية السطح الفوقي المبتكرة، إلى جانب نهج البرمجيات أولاً، أول هوائي ساتلي بشاشة مسطحة متاح تجاريًا وقائم على المواد الفوقية وموجه إلكترونيًا. تجعل حلول Kymeta منخفضة التكلفة ومنخفضة الطاقة وعالية الإنتاجية من السهل الاتصال أثناء التنقل أو أثناء الثبات– لأي مركبة أو سفينة أو طائرة أو منصة ثابتة– مما يمكّن الصناعات على الأرض من تحويل عملياتها من خلال تسخير السعة في الفضاء.
Kymeta هي شركة خاصة يقع مقرها في ريدموند، بواشنطن.
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