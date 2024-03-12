Kymeta تكشف عن تغييرات انتقالية في القيادة لدفع المرحلة التالية من الابتكار والنمو

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة هوائيات الأقمار الصناعية المسطحة الرائدة عالميًا ‏Kymeta‏ ( ) ‏عن تغييرات في القيادة ومجلس الإدارة حيث تواصل الشركة البناء على تقنيتها المبتكرة ومنتجاتها الأولى في السوق. لقد كانت هذه عملية تعاونية منظمة لدعم حالات تقاعد القيادة الحالية.

اعتبارًا من 1 أبريل 2024، سيصبح Rick Bergman الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kymeta، مما يجلب ثروة من الخبرة من منصبه الأخير كنائب الرئيس التنفيذي للحوسبة والرسومات في AMD.شغل Bergman أيضًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Synaptics‏ (SYNA) خلال مرحلة النمو المرتفع من 2011 إلى 2019. تشمل مسيرته المهنية المتميزة توجيه المنظمات نحو الاستفادة من فرص السوق باستخدام تقنيات مبتكرة، مما يؤدي إلى نمو مستدام في السوق.

قال Rick: "تقف Kymeta كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا والسوق مدعومة بقوة فريق عالمي ذي قدرة عالية". وأضاف: "استرشادًا بالتفاني في خدمة العملاء والابتكار وتقديم منتجات رفيعة المستوى، تتمتع Kymeta بمكانة جيدة لتعزيز اتصالات النطاق العريض العالمية".

سيتم تعيين Nicole Piasecki رئيسة لمجلس الإدارة، خلفًا لـ Doug Hutcheson. تجلب Nicole، التي انضمت إلى مجلس الإدارة في مايو 2022، خلفية واسعة من قطاع الطيران والدفاع. وتعليقًا على تعيين Rick، قال Piasecki: "أنا متحمس لانضمام Rick إلى فريقنا المتميز. تعد شركة Kymeta في طليعة الشركات التي تعمل على ربط العالم من خلال حلول الاتصالات الهجينة التي تقدمها. مع سجل Rick Bergman الحافل في قيادة النمو القائم على القيمة في قطاع التكنولوجيا المدعوم بالتنفيذ المنضبط، نتوقع بفارغ الصبر المرحلة التالية من النمو لشركة Kymeta".

اعتبارًا من 31 مارس 2024، يتقاعد Doug Hutcheson وWalter Berger من Kymeta. طوال السنوات الخمس الماضية، لعبت مساهماتهما المحورية دورًا رئيسيًا في قيادة العديد من عمليات إطلاق المنتجات وتعزيز النمو المستمر على أساس سنوي. وقد أدى فهمهما لاحتياجات العملاء، والتزامهما بالابتكار، وطرحهما الناجح لمنتجات جديدة في السوق إلى تحقيق إنجازات قياسية. إنهما ملتزمان بنقل المسؤوليات إلى Rick.

وأضافت Nicole: "نعرب عن خالص امتناننا لكل من Doug وWalter على التزامهما الثابت تجاه Kymeta على مر السنين. نجح Doug وWalter في وضع الأساس لنمو Kymeta في المستقبل. ولذا فإن رحيلهما يترك الشركة في وضع إستراتيجي جاهز لمستقبل قوي".

أكملت Kymeta مؤخرًا جولتها من السلسلة D. سيتم استخدام هذه الأموال الإضافية لزيادة إنتاج جهاز OspreyTM u8 Hybrid-GEO-LEO الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا وأجيال المنتجات المستقبلية.

حول Kymeta

Kymeta هي الشركة الرائدة في صناعة هوائيات الأقمار الصناعية ذات الشاشات المسطحة، حيث توفر حلولاً مصممة بشكل خاص عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات المؤسسية والعسكرية وتطلق العنان للقيمة التجارية للفضاء لتلبية الطلب الهائل الذي لم تتم تلبيته على النطاق العريض في كل مكان والاتصال المحمول للعملاء في جميع أنحاء العالم. توفر تقنية السطح الفوقي المبتكرة، إلى جانب نهج البرمجيات أولاً، أول هوائي ساتلي بشاشة مسطحة متاح تجاريًا وقائم على المواد الفوقية وموجه إلكترونيًا. تجعل حلول Kymeta منخفضة التكلفة ومنخفضة الطاقة وعالية الإنتاجية من السهل الاتصال أثناء التنقل أو أثناء الثبات– لأي مركبة أو سفينة أو طائرة أو منصة ثابتة– مما يمكّن الصناعات على الأرض من تحويل عملياتها من خلال تسخير السعة في الفضاء.

Kymeta هي شركة خاصة يقع مقرها في ريدموند، بواشنطن.

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