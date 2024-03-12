أمطار بالجنوب ورياح تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بعدد من المناطق

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان و عسير . في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض ويمتد تأثيرها على نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة و المدينة المنورة.
كما يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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