خلل فني في طائرة أثناء التحليق يسبب 50 إصابة وحالة خطيرة

(MENAFN
- Al Watan) أصيب ما لا يقل عن 50 مسافراً كانوا على متن رحلة لخطوط "لاتام" (LATAM Airlines) التشيلية من مدينة سيدني متجهة إلى العاصمة النيوزيلندية أوكلاند بسبب اهتزازات عنيفة أصابت الطائرة.
وصرحت الشركة في بيان: "حدث خلل فني أثناء الرحلة تسبب في حركة قوية" دون إيضاح نوعية الخلل الفني الذي أصاب الطائرة "بوينغ 787-9" ذات طراز "دريملاينر".
كما عبّر البيان عن أسف الشركة حيال ماحدث وتؤكد التزامها بسلامة الركاب كأولوية في إطار معاييرها التشغيلية".
وبحسب موقع "يورونيوز" فإن الطائرة استطاعت إكمال رحلتها بنجاح حيث استقبل طاقم طبي وعشر سيارات إسعاف المسافرين فور وصولهم إلى أوكلاند
وأوضح متحدث باسم خدمات الإسعاف إن حوالي 50 مصاباً من بين المسافرين تلقوا العلاج فور هبوط الطائرة من بينهم 13 نقلوا إلى المستشفى، ولا يزال مصاب واحد في حالة خطيرة.
فيما ستكمل الطائرة رحلتها من أوكلاند إلى العاصمة التشيلية سانتياغو كما كان مقرراً لها مسبقاً.
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