خلل فني في طائرة أثناء التحليق يسبب 50 إصابة وحالة خطيرة

MENAFN - Al Watan) أصيب ما لا يقل عن 50 مسافراً كانوا على متن رحلة لخطوط "لاتام" (LATAM Airlines) التشيلية من مدينة سيدني متجهة إلى العاصمة النيوزيلندية أوكلاند بسبب اهتزازات عنيفة أصابت الطائرة.

وصرحت الشركة في بيان: "حدث خلل فني أثناء الرحلة تسبب في حركة قوية" دون إيضاح نوعية الخلل الفني الذي أصاب الطائرة "بوينغ 787-9" ذات طراز "دريملاينر".

كما عبّر البيان عن أسف الشركة حيال ماحدث وتؤكد التزامها بسلامة الركاب كأولوية في إطار معاييرها التشغيلية".

وبحسب موقع "يورونيوز" فإن الطائرة استطاعت إكمال رحلتها بنجاح حيث استقبل طاقم طبي وعشر سيارات إسعاف المسافرين فور وصولهم إلى أوكلاند

وأوضح متحدث باسم خدمات الإسعاف إن حوالي 50 مصاباً من بين المسافرين تلقوا العلاج فور هبوط الطائرة من بينهم 13 نقلوا إلى المستشفى، ولا يزال مصاب واحد في حالة خطيرة.

فيما ستكمل الطائرة رحلتها من أوكلاند إلى العاصمة التشيلية سانتياغو كما كان مقرراً لها مسبقاً.