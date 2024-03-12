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نصائح للطلاب للحصول على نظام غذائي صحي في رمضان

3/12/2024 4:22:16 AM
(MENAFN- Al Watan) أكدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أن التغذية السليمة توفر العناصر الغذائية الضرورية لنمو الدماغ والجسم والتي يؤدي نقصها إلى التأثير على الاستيعاب والتركيز لذلك هي ضرورية للطلاب، وأنه في حالة عدم الاعتناء بتغذية الطلاب ستظهر عليهم أعراض سوء التغذية مما يؤثر على تحصيلهم التعليمي خاصة في رمضان.
وأوضحت أن الجسم خلال فترة الصيام يفقد بعض المغذيات والماء، لذلك يجب على الطالب شرب كميات كبيرة من الماء على فترات متفرقة في ساعات المساء، فقلة نسبة المياه في الجسم تؤدي إلى قلة التركيز وقد توصل إلى الجفاف.
وأشارت إلى وجود العديد من العادات غير السليمة التي قد تؤثر سلبًا على الصحة والنشاط، كشرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة فقط خلال المساء وتناول المشروبات الغازية التي تؤدي إلى زيادة احتياج الجسم للماء، موجهة لطرق الإفطار السليمة وما بعده، حيث ينصح ببدء تناول كمية مناسبة من التمر الذي يعد مصدرًا جيدًا للطاقة وشرب كوب من الماء وتناول الشوربة التي يفضل احتوائها على البروتين كاللحم أو العدس وأيضًا الخضروات، ثم تناول الطعام تدريجيًّا على مراحل، فتناوله مرة واحدة يسبب الشعور بالخمول.
ونصحت بتناول المكسرات الطازجة وغير المحمصة وغير المملحة لاحتوائها على الدهون المفيدة للذاكرة، وفيتامين هـ وفيتامين ب ، وأيضًا الحفاظ على عدد ساعات النوم المناسبة لعمر الطالب التي تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات لأن نقصه يضعف التركيز، ونبّهت على أهمية التقليل من شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية وتجنب مشروبات الطاقة، إذ أنها تعيق عملية امتصاص الحديد النباتي وتزيد من التوتر والقلق وكمية الكافيين العالية، وقد تبقي الطالب يقظًا ولكنه مشتت التركيز، واستبدالها بالمشروبات المغذية مثل النعناع واليانسون والزنجبيل والقرفة و الألبان والعصائر الطازجة.
وختمت منوهة على ضرورة أن تحتوي وجبة السحور على جميع المغذيات الرئيسية كخبز الحبوب الكاملة والبروتين مثل الجبن أو اللبن والفيتامينات الموجودة في المكسرات والفواكه و الخضروات.

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