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القابضة للتشييد تخطط لطرح حصص أغلبية من النصر للإسكان والمعادى للتنمية ومصر للأسمنت

3/12/2024 4:22:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصادر: جارى العمل على تحويل الشركات من قانون 203 إلى 159 تمهيدًا للطرح

قالت مصادر لـ”البورصة”، إن الشركة القابضة للتشييد تعتزم طرح حصص أغلبية من شركات النصر للإسكان والتعمير، والمعادى للتنمية والتعمير، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح فى إطار تنفيذ خطة برنامج الطروحات الحكومية.

وأضافت المصادر، أن الشركة القابضة للتشييد تعمل على تحويل الشركات من مظلة قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 تمهيدًا لعملية الطرح سواء لمستثمر استراتيجى أو فى البورصة المصرية.

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وأوضحت أن عملية التحويل تأتى بهدف إتاحة دخول مستثمرين من القطاع الخاص لهيكل ملكية الشركة كخطوة فى عملية إعادة هيكلة الشركات.

وأكدت على أن عملية إعادة الهيكلة ستنتهى خلال العام الجارى، على أن يشهد عام 2025 إتمام طرح الشركات، إلى جانب حصة إضافية من شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير والتى تعتزم القابضة أيضًا تقليص مساهماتها بهدف تمكين القطاع الخاص من الإدارة بالشركات المقرر طرحها.

“القابضة للتشييد”: طرح حصة إضافية من“مصر الجديدة” مرهون بزيادة قيمتها السوقية

وتابعت أن عملية طرح الشركات ستتم على أي حال خاصة أنها جزء من تنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وركن أساس فى عملية تمكين القطاع الخاص من الاقتصاد.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير 10 شركات منها 5 شركات مقاولات، وشركة تصميمات واستشارات هندسية، و3 شركات إسكان، وشركة مقاولات كهرباء.

وكشفت“القابضة” عن مؤشراتها المالية خلال العام المالى الماضى، حيث حققت 1.055 مليار جنيه إيرادات نشاط و842 مليون جنيه أرباحا، فيما بلغت إجمالى تعاقدات الشركات التابعة خلال نفس العام نحو 42.4 مليار جنيه.

وناقشت الجمعية العامة للشركة القابضة، الميزانية ومؤشراتها بما فيها التحديات التى تواجه تلك الشركات، والتى تصدرها وجود 132 مشروع متعثر يتبع الشركات التابعة، وتحتاج لنحو 13 مليار جنيه للتنفيذ والرقم قابل للزيادة، علاوة على وجود فجوة تمويلية تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه مطلوبة خلال فترة الستة أشهر المقبلة.

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