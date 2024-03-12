القابضة للتشييد تخطط لطرح حصص أغلبية من النصر للإسكان والمعادى للتنمية ومصر للأسمنت

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: جارى العمل على تحويل الشركات من قانون 203 إلى 159 تمهيدًا للطرح
قالت مصادر لـ”البورصة”، إن الشركة القابضة للتشييد تعتزم طرح حصص أغلبية من شركات النصر للإسكان والتعمير، والمعادى للتنمية والتعمير، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح فى إطار تنفيذ خطة برنامج الطروحات الحكومية.
وأضافت المصادر، أن الشركة القابضة للتشييد تعمل على تحويل الشركات من مظلة قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 تمهيدًا لعملية الطرح سواء لمستثمر استراتيجى أو فى البورصة المصرية.
موضوعات متعلقة
إسناد مناقصة مشروع لـ”الصعيد للمقاولات” بـ412 مليون جنيه داليا إبراهيم: تمكين المرأة من المناصب العليا فى الإدارات لا يزال ضعيفا للغاية حسين عبدربه يكتب: داليا إبراهيم.. وزارة تعليم لوحدها
وأوضحت أن عملية التحويل تأتى بهدف إتاحة دخول مستثمرين من القطاع الخاص لهيكل ملكية الشركة كخطوة فى عملية إعادة هيكلة الشركات.
وأكدت على أن عملية إعادة الهيكلة ستنتهى خلال العام الجارى، على أن يشهد عام 2025 إتمام طرح الشركات، إلى جانب حصة إضافية من شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير والتى تعتزم القابضة أيضًا تقليص مساهماتها بهدف تمكين القطاع الخاص من الإدارة بالشركات المقرر طرحها. “القابضة للتشييد”: طرح حصة إضافية من“مصر الجديدة” مرهون بزيادة قيمتها السوقية
وتابعت أن عملية طرح الشركات ستتم على أي حال خاصة أنها جزء من تنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وركن أساس فى عملية تمكين القطاع الخاص من الاقتصاد.
وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير 10 شركات منها 5 شركات مقاولات، وشركة تصميمات واستشارات هندسية، و3 شركات إسكان، وشركة مقاولات كهرباء.
وكشفت“القابضة” عن مؤشراتها المالية خلال العام المالى الماضى، حيث حققت 1.055 مليار جنيه إيرادات نشاط و842 مليون جنيه أرباحا، فيما بلغت إجمالى تعاقدات الشركات التابعة خلال نفس العام نحو 42.4 مليار جنيه.
وناقشت الجمعية العامة للشركة القابضة، الميزانية ومؤشراتها بما فيها التحديات التى تواجه تلك الشركات، والتى تصدرها وجود 132 مشروع متعثر يتبع الشركات التابعة، وتحتاج لنحو 13 مليار جنيه للتنفيذ والرقم قابل للزيادة، علاوة على وجود فجوة تمويلية تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه مطلوبة خلال فترة الستة أشهر المقبلة.
MENAFN12032024000202011048ID1107965266
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.