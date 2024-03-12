حسين عبدربه يكتب: داليا إبراهيم.. وزارة تعليم لوحدها

MENAFN - Al-Borsa News) ما أجمل الكتابة عن قصص النجاح، عندما تبهرك شخصية بنجاحها وتميزها، تشعر بالسعادة وأنت تكتب عنها لتكون قدوة ومثلا يحتذى للأجيال الجديدة ولكل من يحفر فى الصخر فى هذه الظروف الصعبة من أجل النجاح.

ولقد اخترت شخصية ناجحة وأتابع تميزها وهى سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات هى الدكتورة داليا إبراهيم رئيس شركة نهضة مصر، وسبب اختيارى لهذه السيدة، احتفالًا بيوم المرأة، هو أنها نجحت فى أن تكون من رواد تطوير التعليم فى مصر باقتحامها مجالات تكنولوجيا التعليم وتطوير المناهج للتعليم العام والخاص فى داخل مصر وخارجها، واهتمامها بمجالات الثقافة بدءًا بمجالات الأطفال حتى كتب ومؤلفات المشاهير، هى سيدة استطاعت أن تجعل من التعليم بيزنس ناجح لم تختر الحلول السهلة بطباعة الكتب الخارجية فقط، ولكنها اقتحمت كل ما يتعلق بالتعليم فشاركت فى تطويره ودعمت الأفكار المتميزة فى مجال التعليم، وكانت من أوائل من دعموا واستثمروا فى مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

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لم تتح لى الفرصة سوى مرة واحدة منذ عدة سنوات وقد لا تتذكرها هى وأجريت معها حوارا صحفيا، ومن وقتها وأنا أتابع نشاطها، وألاحظ أن كل عام عندها ما هو جديد لتقدمه، هى نموذج للجيل الثانى للشركات العائلية التى نجحت فى أن تقفز ببزنس العائلة وترتقى به وتؤسس شركات جديدة.. وكان من بين الأفكار التى طرحتها عليها أثناء الحوار الصحفى الاهتمام بتطوير التعليم الفنى.. الآن أصبح لديها شركة تأهيل لتقديم حلول للتعليم الفنى والتدريب المهنى.. هذا بخلاف إدراكها لدورها المجتمعى وواجبها أن تقف وتشارك وطنها فى تطوير التعليم والمناهج ونشر الثقافة ودعم الأفكار المتميزة، ولذلك لم يكن غريبًا أن يتم اختيارها ضمن أفضل 100 سيدة أعمال فى الشرق الأوسط من خلال مجلة فوربس تقديرًا لنجاحاتها فى دعم وتطوير التعليم ونشر الثقافة والتنمية المجتمعية.

والمدهش أن هذه السيدة ليست من راغبى الشهرة والأضواء فلا تجد صورها فى الصحف أو المجلات بمناسبة وبدون مناسبة.. هى سيدة تعمل من أجل الإنجاز والتميز تدرك رسالتها جيدًا وأنها تدير كيانا تنمويا لا مجرد شركة أو بيزنس فقط.. فقد كانت من الرواد الذين خططوا أو نفذوا مع الدولة تطوير مناهج التعليم وابتكار حلول تكنولوجيا للتعليم التفاعلى.

إذا كنا نفخر بأن سجل المرأة المصرية حافل بقصص نجاح لعالمات فى العلوم والذرة والثقافة والفنون والرياضة وكلهن أسماء ذكرهن التاريخ.. فإن من الضرورى أن نكتب أيضًا أن هناك سيدات فى العصر الحالى نجحن فى أن يكتبن قصص نجاح فى مجال عملهن وهو البيزنس والعمل الحر.. حققن فيه تميزا وابتكارا كان له دوره الملموس فى تحقيق إضافة مجتمعية خاصة فى مجالى التعليم والثقافة وهما أساس أى نهضة أو تقدم.. ولذلك مثلما قدم الفنان العبقرى محمود مختار تمثال نهضة مصر.. فهى سيدة تقود نهضة مصر فى مجال التعليم والثقافة، وريادة الأعمال.

لم اعتد الكتابة بهذا الإطراء إلا عندما أجد من يستحق أن ندعمه ونسانده يستمر فى نجاحه ليكون أملا لشباب يبحث عن طاقة نور.. وبالطبع لا يضئ النور إلا من حمل لواء العلم والتعليم.