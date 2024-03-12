داليا إبراهيم: تمكين المرأة من المناصب العليا فى الإدارات لا يزال ضعيفا للغاية

ترى داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر، أنه لا يوجد فرق جوهرى بين إدارة المرأة والرجل للشركات، وأن كفاءة الإدارة تعتمد على مهارات وقدرات الفرد، بغض النظر عن جنسه، وكلا من الرجل والمرأة يهدف إلى تحقيق أهداف الشركة ونجاحها، ولكن قد تختلف الأساليب والنهج.

وأضافت لـ((البورصة))، أن الاختلاف يتمثل فى كون المرأة فى الإدارة تميل إلى التركيز على التواصل والتشارك والتعاون، مع خلق بيئة عمل إيجابية وداعمة، والنساء بشكل عام أكثر مهارة فى التواصل والتعبير عن أفكارهن، مما يُحسّن من التواصل مع الموظفين ويزيد من شعورهم بالثقة والراحة، مما يُعزّز من روح التعاون والعمل الجماعى، وأن النساء يمتلكن ذكاءً عاطفيًا مرتفعًا، مما يُساعدهن على فهم مشاعر الموظفين والتعامل مع المواقف الصعبة بحكمة.

موضوعاتإسناد مناقصة مشروع لـ”الصعيد للمقاولات” بـ412 مليون جنيه حسين عبدربه يكتب: داليا إبراهيم.. وزارة تعليم لوحدها “القابضة للتشييد” تخطط لطرح حصص أغلبية من“النصر للإسكان” و”المعادى للتنمية” و”مصر للأسمنت”

وحول الاختلاف فى التعامل مع الكوادر البشرية فى الشركات، قالت إبراهيم، إنه وفقًا للدراسات قد يختلف التعامل بين الموظفين من المرأة للرجل فى جانب إدارة العامل البشرى فالمرأة تميل إلى إظهار المزيد من التعاطف والتفهم لمشاعر الموظفين، وتُولى اهتمامًا أكبر باحتياجات الموظفين الشخصية والمهنية، وتُشجع على التواصل المفتوح والحوار بين الموظفين والإدارة، وتُعطى الموظفين المزيد من الحرية والمسئولية ولكن هذا لا يعنى أن الرجل لا يهتم بالعامل البشرى، فيمكن للرجل أيضًا أن يكون قائدًا إنسانيًا يهتم باحتياجات الموظفين ويُشجع على التواصل والتعاون.

وأوضحت:“لا أفضل الاعتماد على الرجال أو النساء بشكل حصرى فى تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالشركة، فكفاءة تنفيذ الاستراتيجيات تعتمد على مهارات وقدرات الفرد، بغض النظر عن جنسه، ولكن أعتقد أن وجود مزيج من الرجال والنساء فى فريق العمل يُساعد على تحقيق تنوع فى الأفكار والمهارات، مما يُثرى عملية صنع القرار ويُعزّز من فرص النجاح”.

وأكدت أنه لايوجد اختلاف جوهرى فى استراتيجيات الشركات التى تديرها النساء عن تلك التى يديرها الرجال، خاصة أن الكفاءة تحكم وكلاهما يهدف إلى تحقيق أهداف الشركة ونجاحها، ولكن قد تختلف الأساليب والنهج فالمرأة تميل إلى التركيز على التعاون والمشاركة، مع اتباع نهج أكثر شمولًا وتركيزًا على الاستدامة، أما الرجل قد يميل إلى التركيز على المنافسة والنتائج، مع اتباع نهج أكثر حزمًا.

وأشارت إلى أن هناك تحديات ما زالت تواجه عملية تمكين المرأة، خاصة أن هناك بعض الصور النمطية ما زالت موجودة حول دور المرأة فى المجتمع تُعيق تمكينها، مثل الصورة النمطية التى تُحصر دور المرأة فى رعاية الأسرة فقط، وتواجه بعض النساء التمييز فى فرص العمل والترقيات بسبب جنسهن، فضلًأ عن أنهن قد لا تحصلن على الدعم الكافى من عائلاتهن أو مجتمعاتهن لمتابعة طموحاتهن المهنية.

وتابعت أن هناك معوقات حول تمكين المرأة فى المناصب القيادية، لا تزال نسبة تمثيل النساء فى مجالس الإدارات العليا حول العالم منخفضة وهذا بسبب أنهن لا يحصلن على نفس فرص الترشح لعضوية مجالس الإدارات العليا مثل الرجال ولعلاج هذه الأزمة يجب تغيير الصورة النمطية حول دور المرأة فى المجتمع، بالإضافة إلى نشر الوعى حول أهمية تمكين المرأة.

وقال إنه يجب سن قوانين لمكافحة التمييز ضد المرأة فى العمل والترقيات وتوفير الدعم للنساء من عائلاتهن ومجتمعاتهن لمتابعة طموحاتهن المهنية، ومكافحة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، لضمان مشاركتها الكاملة فى جميع مجالات الحياة ومساعدتهن فى تحقيق التوازن بين العمل والحياة مع منحهن مرونة فى العمل وخدمات رعاية الأطفال لمساعدتهن فى تحقيق التوازن بين مسئوليات العمل والمسئوليات الأسرية.

وأكدت ضرورة تشجيعهن على الانضمام إلى مجالس الإدارات العليا، وتوفير برامج تدريبية لتنمية مهاراتهن وخبرتهن وبناء شبكات العلاقات التى تُساعدهن على الانضمام إلى مجالس الإدارات العليا ومن الضرورى العمل على مكافحة التحيز ضد النساء فى عملية الترشح لعضوية مجالس الإدارات العليا لأن تمكين المرأة ضرورى لتحقيق التنمية المستدامة فى جميع أنحاء العالم ويجب على جميع الجهات الفعالة فى المجتمع العمل معًا لمعالجة التحديات التى تواجه تمكين المرأة وضمان حصولها على فرص متساوية.