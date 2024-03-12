الأرجنتين تفاجئ الأسواق بخفض الفائدة إلى 80% مع تباطؤ التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) خفض البنك المركزي في الأرجنتين سعر الفائدة القياسي بشكل غير متوقع إلى 80% من 100%، حيث يرى صُناع السياسات أن معدل التضخم الشهري يتراجع بينما يواصل البيزو الارتفاع مقابل الدولار الأميركي في الأسواق الموازية.

رغم تجاوز معدل التضخم السنوي 250%، أشار المركزي إلى مجموعة من العوامل تُفسر خطوة خفض أسعار الفائدة في وقت متأخر من ليلة أمس، ومن بينها إعادة بناء الاحتياطيات النقدية بشكل مطرد.

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ومن المقرر أن تنشر وكالة الإحصاء الأرجنتينية أرقام التضخم لشهر فبراير اليوم الثلاثاء. إذ يتوقع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت“بلومبرغ” آراءهم، أن تصل الزيادات الشهرية في أسعار المستهلك إلى 15%، لتواصل بذلك التباطؤ من 21% في يناير، و26% في ديسمبر. ومع ذلك، من المرجح أن يتسارع التضخم ليتجاوز 280%، على أساس سنوي.

يأتي تحول بوصلة السياسة النقدية أيضاً في وقت تجري فيه الحكومة مقايضات ديون البيزو القياسية، إذ تحاول تبديل سندات خزانة مستحقة هذا العام بقيمة 55 تريليون بيزو (65 مليار دولار) بأخرى تُستحق بين 2025 و2028.

توجيهات صندوق النقد الدولي

تتناقض هذه الخطوة مع التوجيهات التي أصدرها صندوق النقد الدولي في فبراير أثناء مراجعته الأخيرة لبرنامج الأرجنتين البالغ 44 مليار دولار، حيث كتب فريق عمل الصندوق أن“السلطات اتفقت على ضرورة تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة لدعم طلبات الديون وكبح التضخم. وعلى نطاق أوسع، لطالما طالب مسؤولو صندوق النقد الدولي بأن تظل أسعار الفائدة في الأرجنتين فوق معدل التضخم لتحفيز الادخار بالبيزو وترويض أسعار المستهلكين”.

بعد خفض مماثل لسعر الفائدة في ديسمبر، بجانب انخفاض قيمة العملة بنسبة 54%، تخلى العديد من الأرجنتينيين عن ودائعهم المقومة بالبيزو لمدة 30 يوماً، وحولوا الأموال إلى حساباتهم المصرفية لإنفاقها أو تحويلها إلى دولارات.

لاحظت السلطات النقدية في بوينس آيرس يوم الاثنين أنه في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الفائدة، تراجعت كمية النقود المتداولة، أو ما يسمى بـ”القاعدة النقدية”، بنسبة 17% وفقاً للأرقام المعدلة حسب التضخم منذ تولي الرئيس خافيير ميلي منصبه. كما أن الحفاظ على قبضته الصارمة على القاعدة النقدية أسهم في تهدئة الأسعار على أساس شهري حتى الآن.

بينما يواصل التضخم الشهري التباطؤ ويعزز سعر الصرف في السوق الموازية، تشهد التداولات ركوداً حاداً هذا العام. وأدت إجراءات التقشف التي فرضها ميلي إلى إلغاء الإنفاق على الضمان الاجتماعي وتعديل الأجور حسب التضخم (الأجور الحقيقية)، التي بلغت أدنى مستوياتها منذ 2003.





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