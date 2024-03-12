البنك الدولى: الاستثمار فى المرأة من أجل مستقبل أفضل بالشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليست مجرد شعارات، كما أن اليوم العالمى للمرأة ليس مجرد مناسبة للاحتفال بالنجاح وتسليط الضوء على التحديات، إنها فرصة لإعادة التأكيد على أن الاستثمار فى النساء والفتيات هو الشيء الصحيح والذكى الذى يجب القيام به، مما يسمح للبلدان بجنى المنافع الكبيرة لما يسمى“عائد المساواة فى قضايا النوع الاجتماعي.”

كما أنه يشير إلى المنافع الاقتصادية التى يمكن جنيها من تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مختلف جوانب المجتمع، بما فى ذلك التعليم والمشاركة فى القوى العاملة وريادة الأعمال والقيادة. وللوصول إلى هناك، يجب أن نبدأ من البداية.

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كل دقيقتين، تموت امرأة من الحمل أو الولادة. وتزداد تلك المأساة إيلاما عندما ندرك أنه كان من الممكن تجنب العديد من هذه الوفيات. علاوة على ذلك، نحن نعلم أنه عندما تنجو الأم، ينجو و يزدهر طفلها. فالأطفال، الذين لا تزال أمهاتهم على قيد الحياة ويشاركن بنشاط، يزداد احتمال أن يعيشوا حتى عيد ميلادهم الأول، وتزداد فرصة أن يتمتعوا برعاية صحية وتغذية أفضل، وأن يذهبوا إلى المدرسة. هذا ينطبق بشكل خاص على الفتيات الصغيرات.

ومع ذلك، فإن الوفيات النفاسية هى أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الفئة العمرية 15-19 عاماً على مستوى العالم. وفى المتوسط، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً فى خصوبة المراهقات منذ عام 2010.

وكان هذا الانخفاض مدفوعاً بالتقدم فى بعض البلدان مثل تونس والجزائر (7 و 12 ولادة لكل 1000 مراهق على التوالي). ولكن فى بلدان أخرى، مثل العراق واليمن، لا تزال خصوبة المراهقات مرتفعة حيث تبلغ 62 و54 ولادة لكل 1000 مراهق على التوالي، ويرجع السبب الرئيسى فى ذلك إلى الزواج المبكر ونقص وسائل تنظيم الحمل المتاحة.

وفى حين قطعت المنطقة ككل خطوات كبيرة فى تحسين صحة النساء والفتيات، لا يزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به. ففى اليمن، على سبيل المثال، أسهم الصراع والهشاشة فى تعطيل الخدمات ونزوح السكان الذين أصبحت إمكانية حصولهم على رعاية صحية محدودة أكثر هشاشة.

وفى صعيد مصر، أكثر من نصف النساء لا يحصلن على وسائل تنظيم الحمل اللازمة على الرغم من أن نحو 66.4 % على المستوى الوطنى لديهن القدرة على الوصول.

وفى المملكة حيث تتوفر رعاية عالية الجودة لمعظم الناس، تتعلق القضايا الرئيسية بسهولة حصول النساء على الرعاية الإنجابية ورعاية الأمومة، لا سيما فى المناطق النائية.

التعليم عامل وقائى لصحة النساء والفتيات. ومع ذلك، لم يحقق سوى 29% من البلدان المساواة بين الجنسين فى التعليم فى المرحلة الثانوية. وعلى الرغم من أن العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية مدرجة فى هذه القائمة، فإنها تشير إلى انخفاض معدلات الالتحاق من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية – على سبيل المثال، فى جيبوتي، ينخفض معدل الالتحاق من 52% إلى 34% وتكون أقل فى الإناث عند 32%، وفى الأردن، تنخفض النسبة من 74% إلى 63% وتنخفض إلى 65% للإناث؛ وفى مصر ترتفع النسبة من 95% إلى أقل قليلا من 75%فيما تسجل بين الإناث 73%.

وفى الوقت نفسه، لا يدخل سوى عدد قليل جداً من النساء أسواق العمل فى المنطقة بمعدل مشاركة صادم يبلغ 18.8%. كما يجدر الإشارة إلى أنَّ التقاليد والأعراف قوية بشأن أدوار النساء كأم ومقدمة للرعاية، وهو ما لا يترك مجالاً كبيراً للكثيرات للانخراط فى العمل الرسمي. ومع ذلك ، هذا لا يعنى أنهم لا يعملون – ولكنه ببساطة عمل غير رسمى وغير مدفوع الأجر. وهذا يعرضهن لخطر أكبر من التعرض للضرر الاقتصادي، وبالتالى يجعلهنّ فى وضع أضعف للدفاع عن صحتهن.

إن الاستثمار فى المرأة ليس مسألة عدالة اجتماعية فحسب، بل هو أيضا ضرورة استراتيجية لتسريع وتيرة التقدم والنمو الاقتصادى على كوكب صالح للعيش فيه.

ولكى نتمكن من الاستفادة من العائد الناشئ عن المساواة بين الجنسين، يجب أن نعمل عبر مختلف القطاعات والقضايا.

التعليم: لا يؤدى تعليم الفتيات والنساء إلى زيادة مهاراتهن ومعرفتهن وفرصهن الحياتية فحسب، بل له أيضا تأثيرات مضاعفة عبر الأجيال.

خلق فرص العمل: من خلال الاستثمار فى ريادة الأعمال النسائية ومشاركتها فى القوى العاملة، يمكن للاقتصادات إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة ودفع عجلة الابتكار والإنتاجية والقدرة التنافسية.

الإصلاح القانونى والسياسي: من الضرورى وجود قوانين وسياسات تحمى حقوق المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين، مثل مكافحة العنف القائم على نوع الجنس أو التمييز فى أسواق العمل، أو التى تضمن المساواة فى الوصول إلى العدالة والتمثيل القانونى للمرأة.

القيادة النسائية: يعد تطوير برامج القيادة النسائية لبناء قدراتها، وتنفيذ حصص الجنسين أو غيرها من تدابير العمل الإيجابى أمراً مهماً لتشجيع مشاركة المرأة فى السياسة وأدوار صنع القرار فى القطاع الخاص.

السلام والاستقرار: تعد مشاركة المرأة فى عمليات بناء السلام وحل النزاعات وصنع القرار أمراً ضرورياً لبناء مجتمعات أكثر مرونة واستقراراً وسلاماً.

وفى كثير من الأحيان، تعطى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أولوية أدنى من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. لكن هذا قصر نظر. لقد تجاوز الوقت الاعتراف بأن الاستثمار فى النساء والفتيات هو جوهر التنمية.

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