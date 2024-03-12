الصين تمدّد الإعفاء من التأشيرة إلى 6 دول أوروبية

MENAFN - Al-Borsa News) يبدو أن زيارة الصين على وشك أن تُصبح أسهل بالنسبة لبعض المسافرين الأجانب، حيث أعلنت الحكومة الصينية عن خطط لتوسيع سياسة الإعفاء من التأشيرة لتشمل 6 دول أوروبية إضافية.

وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الخميس، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين، عن أن الإعفاء سيدخل حيز التنفيذ في 14 مارس الجاري.

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وقال وانغ:“أود أن أشارككم أنه اعتبارا من 14 مارس، ستوسّع الصين، على أساس تجريبي، الإعفاء من التأشيرة لست دول، بما في ذلك سويسرا، وأيرلندا، والمجر، والنمسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ”.

وأُعلن عن إعفاءات التأشيرة لحاملي جوازات السفر السويسرية والأيرلندية في يناير الماضي، عندما زار رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ كلا البلدين، بحسب ما ذكرته تقارير وسائل الإعلام الحكومية الصينية، وكانت الدول الأخرى التي أدرجها وانغ هي أحدث الإضافات.

وتابع وانغ:“نأمل أن تقدّم المزيد من الدول تسهيلات التأشيرة للمواطنين الصينيين، وأن تعمل معنا لبناء شبكات المسار السريع للسفر عبر الحدود وتشجيع الاستئناف السريع لرحلات الركاب الدولية”، مضيفا أن ذلك“سيجعل الأمر أكثر ملاءمة للمواطنين الصينيين للسفر إلى الخارج ويجعل الأصدقاء الأجانب يشعرون وكأنهم بوطنهم في الصين”.

وتُعد التحرّكات الأخيرة التي اتخذتها الصين لتسهيل الزيارة على المسافرين من دول معيّنة جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز السياحة الخارجية في الوقت الذي يكافح فيه اقتصادها للتعافي.

وفي يناير الماضي، وقّعت الصين اتفاقية متبادلة مع كل من تايلاند وسنغافورة للتنازل بشكل دائم عن متطلبات التأشيرة السياحية لمواطني كل منهما اعتبارًا من مارس الجاري.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت الصين عن برنامج تجريبي يسمح للزوار من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، وماليزيا بالدخول من دون تأشيرة لمدة 15 يومًا.

ورغم أن المسافرين الأمريكيين لا يزالون بحاجة إلى تأشيرة سياحية لدخول الصين، إلا أنه تم تخفيف القيود ولم يعد يتعين عليهم تقديم دليل على حجز رحلة ذهابًا وإيابًا، أو حجز فندق، أو خط سير رحلة منظّم، أو خطاب دعوة اعتبارًا من 1 يناير 2024.

و أعلنت السفارة الصينية في واشنطن عن المبادئ التوجيهية المخففة حديثًا في 29 ديسمبر 2023، مشيرة إلى الرغبة في“مواصلة تسهيل التبادلات بين الأشخاص”.

وكان المسافرون الأجانب بطيئين في العودة إلى البلاد، حيث انخفضت أعداد الوافدين في عام 2023 بأكثر من 60% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وسجّلت سلطات الحدود الصينية 35.5 مليون دخول وخروج لمواطنين أجانب العام الماضي، وفقا لما ذكرته الإدارة الوطنية للهجرة. ويمثّل ذلك نحو سبعة أضعاف الرقم المسجّل في عام 2022، عندما كانت البلاد غارقة في عزلة“كوفيد-19” التي فرضتها على نفسها لمدة ثلاث سنوات.

ويمثّل عدد عام 2023 نسبة 36% فقط من إجمالي 97.7 مليون دخول وخروج للمواطنين الأجانب المسجلين في عام 2019، ما يشير إلى طريق طويل نحو التعافي الكامل، رغم ارتفاع الزخم في نهاية العام.





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