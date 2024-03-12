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نوفاك: ارتفاع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال الروسي في 2023

3/12/2024 4:22:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أن الاتحاد الأوروبي زاد مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 38% إلى 15 مليون طن خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021.

وقال” ألكسندر نوفاك” خلال مقابلة مع مجلة“إكسبرت”، إن ذلك يأتي تزامنًا مع خفض الاتحاد الأوروبي واردات الغاز في 2023 عبر خطوط الأنابيب من روسيا، خمسة أمثال قيمتها في عام 2021.

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وأضاف“نوفاك”:“خفض الاستهلاك وتراجع التصنيع هو عامل بارز في تخلي أوروبا عن الغاز الروسي”، حسبما ذكرت وكالة“تاس” الرسمية.

واختتم أن حصة روسيا في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز انخفضت من 45% عام 2021 إلى أقل من 15% عام 2023، ومن 27% إلى 4% فيما يتعلق بالنفط، ومن 50% إلى 9% فيما يخص المنتجات النفطية.


المصدر:

MENAFN12032024000202011048ID1107965259

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