نوفاك: ارتفاع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال الروسي في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أن الاتحاد الأوروبي زاد مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 38% إلى 15 مليون طن خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021.
وقال” ألكسندر نوفاك” خلال مقابلة مع مجلة“إكسبرت”، إن ذلك يأتي تزامنًا مع خفض الاتحاد الأوروبي واردات الغاز في 2023 عبر خطوط الأنابيب من روسيا، خمسة أمثال قيمتها في عام 2021.
موضوعات متعلقة
جنون الذكاء الاصطناعي يدفع مستثمري الصين لشراء أسهم“فوكسكون” بكثافة تدقيق أمريكي يكشف عشرات المشكلات في إنتاج بوينج 737 ماكس أسهم“شاومي” ترتفع بعد إعلان موعد بيع سيارة منافسة لـ”تسلا” و”BYD”
وأضاف“نوفاك”:“خفض الاستهلاك وتراجع التصنيع هو عامل بارز في تخلي أوروبا عن الغاز الروسي”، حسبما ذكرت وكالة“تاس” الرسمية.
واختتم أن حصة روسيا في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز انخفضت من 45% عام 2021 إلى أقل من 15% عام 2023، ومن 27% إلى 4% فيما يتعلق بالنفط، ومن 50% إلى 9% فيما يخص المنتجات النفطية.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107965259
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.