تايلاند تتوقع انتهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بـ2025

MENAFN - Al-Borsa News) رجح رئيس وزراء تايلاند، سريثا تافيسين، أن تتمكن بلاده من الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى جذب الاستثمار لتعزيز الاقتصاد.

وقال تافيسين – في بيان نقله راديو شبكة“تشانيل نيوز آشيا” اليوم الثلاثاء –“إن المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تايلاند والاتحاد الأوروبي من المفترض أن تكتمل في غضون عام ونصف”.

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وقد استؤنفت المحادثات التجارية العام الماضي بعد توقفها في عام 2014 عقب انقلاب عسكري أطاح بالحكومة المدنية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأظهرت بيانات حكومية أن تايلاند صدرت بضائع بقيمة 21.8 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بما في ذلك السيارات وأجهزة الكمبيوتر والمجوهرات والدوائر الكهربائية، مما يجعل الكتلة رابع أكبر شريك تجاري لها.