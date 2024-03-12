Tuesday, 12 March 2024 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تايلاند تتوقع انتهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بـ2025

3/12/2024 4:22:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رجح رئيس وزراء تايلاند، سريثا تافيسين، أن تتمكن بلاده من الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى جذب الاستثمار لتعزيز الاقتصاد.

وقال تافيسين – في بيان نقله راديو شبكة“تشانيل نيوز آشيا” اليوم الثلاثاء –“إن المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تايلاند والاتحاد الأوروبي من المفترض أن تكتمل في غضون عام ونصف”.

موضوعات متعلقة جنون الذكاء الاصطناعي يدفع مستثمري الصين لشراء أسهم“فوكسكون” بكثافة تدقيق أمريكي يكشف عشرات المشكلات في إنتاج بوينج 737 ماكس أسهم“شاومي” ترتفع بعد إعلان موعد بيع سيارة منافسة لـ”تسلا” و”BYD”

وقد استؤنفت المحادثات التجارية العام الماضي بعد توقفها في عام 2014 عقب انقلاب عسكري أطاح بالحكومة المدنية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأظهرت بيانات حكومية أن تايلاند صدرت بضائع بقيمة 21.8 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بما في ذلك السيارات وأجهزة الكمبيوتر والمجوهرات والدوائر الكهربائية، مما يجعل الكتلة رابع أكبر شريك تجاري لها.

MENAFN12032024000202011048ID1107965258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث