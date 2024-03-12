تايلاند تتوقع انتهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بـ2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رجح رئيس وزراء تايلاند، سريثا تافيسين، أن تتمكن بلاده من الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى جذب الاستثمار لتعزيز الاقتصاد.
وقال تافيسين – في بيان نقله راديو شبكة“تشانيل نيوز آشيا” اليوم الثلاثاء –“إن المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تايلاند والاتحاد الأوروبي من المفترض أن تكتمل في غضون عام ونصف”.
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وقد استؤنفت المحادثات التجارية العام الماضي بعد توقفها في عام 2014 عقب انقلاب عسكري أطاح بالحكومة المدنية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وأظهرت بيانات حكومية أن تايلاند صدرت بضائع بقيمة 21.8 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بما في ذلك السيارات وأجهزة الكمبيوتر والمجوهرات والدوائر الكهربائية، مما يجعل الكتلة رابع أكبر شريك تجاري لها.
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