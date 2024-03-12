الفاو: أزمة البحر الأحمر لم يظهر أثرها بعد في مؤشر أسعار الغذاء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت خبيرة اقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة“الفاو”، إن الوضع في البحر الأحمر لم يظهر بعد في المؤشر العالمي لأسعار الغذاء الذي تُصدره المنظمة.
وقالت مونيكا توثوفا:“اتباعًا لمساره في عام 2023 وأوائل عام 2024، انخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء في فبراير بنسبة 0.7%، ليظل أقل بنسبة 10.5% من قيمته قبل عام واحد، وأقل بنسبة 26.8% من الذروة التي وصل إليها في مارس 2022”.
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وأوضحت خلال مقابلة مع وكالة“تاس”، أن انخفاض المؤشر يعني أن أسعار التصدير تراجعت في الشهر الماضي، مضيفة أن بعض الدول لا تعلن عن الأسعار التي تدفعها مقابل وارداتها (التي تشمل الشحن والتأمين)، وبعضها يُبلغ عن هذه المعلومات متأخرًا.
وأكدت“توثوفا”، أن طريق البحر الأحمر ينقل ما يزيد قليلاً عن 10% من حجم التجارة البحرية العالمية، ويتكون الجزء الأكثر أهمية من المنتجات من النفط الخام وغاز البترول المسال، ويؤمن الممر نقل صادرات الحبوب والبذور الزيتية من الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا إلى آسيا وشرق أفريقيا.
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