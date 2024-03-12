الفاو: أزمة البحر الأحمر لم يظهر أثرها بعد في مؤشر أسعار الغذاء

MENAFN - Al-Borsa News) قالت خبيرة اقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة“الفاو”، إن الوضع في البحر الأحمر لم يظهر بعد في المؤشر العالمي لأسعار الغذاء الذي تُصدره المنظمة.

وقالت مونيكا توثوفا:“اتباعًا لمساره في عام 2023 وأوائل عام 2024، انخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء في فبراير بنسبة 0.7%، ليظل أقل بنسبة 10.5% من قيمته قبل عام واحد، وأقل بنسبة 26.8% من الذروة التي وصل إليها في مارس 2022”.

موضوعاتجنون الذكاء الاصطناعي يدفع مستثمري الصين لشراء أسهم“فوكسكون” بكثافة تدقيق أمريكي يكشف عشرات المشكلات في إنتاج بوينج 737 ماكس أسهم“شاومي” ترتفع بعد إعلان موعد بيع سيارة منافسة لـ”تسلا” و”BYD”

وأوضحت خلال مقابلة مع وكالة“تاس”، أن انخفاض المؤشر يعني أن أسعار التصدير تراجعت في الشهر الماضي، مضيفة أن بعض الدول لا تعلن عن الأسعار التي تدفعها مقابل وارداتها (التي تشمل الشحن والتأمين)، وبعضها يُبلغ عن هذه المعلومات متأخرًا.

وأكدت“توثوفا”، أن طريق البحر الأحمر ينقل ما يزيد قليلاً عن 10% من حجم التجارة البحرية العالمية، ويتكون الجزء الأكثر أهمية من المنتجات من النفط الخام وغاز البترول المسال، ويؤمن الممر نقل صادرات الحبوب والبذور الزيتية من الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا إلى آسيا وشرق أفريقيا.