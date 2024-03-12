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المؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضا 0.90%

3/12/2024 4:22:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وتراجع نيكي 0.90 بالمئة إلى 38470.39 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02% إلى 2639.69 نقطة.

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المصدر:

MENAFN12032024000202011048ID1107965256

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