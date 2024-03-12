المؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضا 0.90%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وتراجع نيكي 0.90 بالمئة إلى 38470.39 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02% إلى 2639.69 نقطة.
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المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107965256
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