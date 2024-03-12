الكونجرس يدرس مشروع قانون بيع تيك توك وترامب يعارض حظره

MENAFN - Al-Borsa News) يتقدم التشريع الذي من شأنه أن يجبر الشركة الأم الصينية لتطبيق“تيك توك” على بيعها أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة في الكونجرس الأميركي، ما يشكل معضلة للمشرعين الجمهوريين بعدما عدل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن موقفه السابق واقترح عدم حظر التطبيق في نهاية الأمر.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان مشروع القانون سيُمرر عبر مجلس النواب عندما يُطرح للتصويت غداً كما هو منتظر، أوضح ستيف سكاليس، العضو الجمهوري والزعيم الثاني للجمهوريين بمجلس النواب،“نعم سيُمرر”. وذكر النائب بوب غود، رئيس تكتل الحرية المحافظ، أنه كان يقيم مشروع القانون لكنه الآن ينزع إلى تأييده.

موضوعاتجنون الذكاء الاصطناعي يدفع مستثمري الصين لشراء أسهم“فوكسكون” بكثافة تدقيق أمريكي يكشف عشرات المشكلات في إنتاج بوينج 737 ماكس أسهم“شاومي” ترتفع بعد إعلان موعد بيع سيارة منافسة لـ”تسلا” و”BYD”

التشريع الذي قدمته الأسبوع الماضي مجموعة من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة مايك غالاغر، رئيس لجنة القضايا المتعلقة بالصين التابعة لمجلس النواب الأمريكي، سيحظر متاجر التطبيقات وشركات تقديم خدمات الإنترنت على غرار تلك التي تديرها شركتا“أبل” و”غوغل” التابعة لـ”ألفابت” من إتاحة الوصول لمنصتيهما ما لم تبع الشركة الأم الصينية”بايت دانس” تطبيق“تيك توك” خلال 6 شهور.

تراجع ترامب عن موقفه

نال مشروع القانون دفعة الأسبوع الماضي بعدما صوتت لجنة الطاقة والتجارة بنتيجة 50 مقابل صفر للموافقة عليه. لكن ينبغي على الجمهوريين في كل من مجلسي النواب والشيوخ أن يفكروا في طريقة مواصلة الأمر بعدما صرح ترامب، المرشح الجمهوري المفترض لخوض الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل، لشبكة“سي إن بي سي” أنه غير متأكد من أنه يجب حظر“تيك توك”.

أوضح ترامب، الذي وقع أمراً تنفيذياً بصفته رئيساً للبلاد يقضي بحظر“تيك توك”، أن تطبيق“فيسبوك” التابع لشركة“ميتا”، وليس“تيك توك”، هو التهديد الحقيقي. أشار أيضاً إلى أنه كان حذراً من إبعاد الأمريكيين من صغار السن مستخدمي تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.

قال ترامب لشبكة“سي إن بي سي”:“يوجد الكثير من الأطفال الصغار على (تيك توك) الذين سيصابون بالجنون بدونه. والأمر الذي لا أحبه هو أنه دون (تيك توك) يمكنك منح (فيسبوك) أهمية أكبر، وأنا أعتبر فيسبوك عدواً للشعب، مثله مثل كثير من وسائل الإعلام الأخرى”.

الأمن القومي الأمريكي

جاء حديث ترامب بوقت أصدر فيه مكتب مدير المخابرات الوطنية تقريره السنوي عن التهديدات العالمية أمس، بما فيه مقطع يقول إن الصين استخدمت“تيك توك” لاستهداف“مرشحين من كلا الحزبين السياسيين خلال دورة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية خلال 2022”. وخلال جلسة استماع أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، ذكر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي أنه يوجد مخاوف“كبيرة” متعلقة بالأمن القومي مرتبطة بـ”تيك توك”، مكرراً تحذيراته السابقة بشأن هذه المنصة.

يرجح أن يدلي مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ومكتب مدير المخابرات الوطنية برأيهم أمام أعضاء مجلس النواب اليوم قبل التصويت غداً على مشروع القانون، بحسب شخص على دراية بالخطط.

ولطالما نفت شركة“تيك توك” أنها شاركت أو ستشارك أي بيانات تخص المستخدمين الأمريكيين مع بكين، كما حاولت تهدئة مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إنفاق ما يتجاوز 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها التشغيلية في الولايات المتحدة والموافقة على الإشراف من الشريك الأميركي“أوراكل”. وحذرت من أن التشريع سيسفر عن“حظر كامل لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية”.

محاولات سابقة لتقييد“تيك توك”

أخفقت محاولات تشريعية سابقة لتقييد“تيك توك” داخل الولايات المتحدة، وما يزال يتوجب على هذه المحاولة إزالة العقبات التشريعية في مجلس الشيوخ، حيث لم تحصل على دعم كافٍ حتى الآن. لكن ألمح بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن تشريع مجلس النواب ربما يحظى بتأييدهم أيضاً، فيما يعد خطوة مهمة لتعزيز فرص نجاح مشروع القانون.

صرح السيناتور مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات:“لا يمكننا أن ندع الحرص على بلوغ الكمال عقبة أمام تحقيق أمر جيد. وربما توجد طرق أخرى أكثر موثوقية للتصدي لأي طعن على القانون، لكن ربما تكون هذه النسخة أفضل من نسخ سابقة بعينها”.

بحسب ما ورد استقطبت“تيك توك” مؤيدي ترمب الجمهوريين للدفاع عن مشروع القانون. وأفاد تقرير لصحيفة“بوليتيكو” أمس بأن تكتل النمو المحافظ كان يدفع كيليان كونواي مساعدة ترمب السابقة للدفاع عن“تيك توك”.

170 مليون مشترك

على الجانب الآخر، وفي الحزب الديمقراطي، قالت رئيسة التجمع التقدمي في مجلس النواب، براميلا غايابال، إن مجموعتها ما زالت تقيم مشروع القانون، في حين قال النائب الديمقراطي رو خانا إنه معارض له.

وذكر خانا في رسالة على موقع“تيك توك”:“إذا كنت تريد حماية بيانات الأشخاص، فقم بتمرير قانون حقوق الإنترنت لفعل ذلك، ولا تحظر الخطاب السياسي لـ170 مليون أمريكي”.

فيما ترى السيناتورة شيلي مور كابيتو، وهي عضوة جمهورية عن ولاية ويست فرجينيا، أنه بالنسبة لتصريحات الرئيس السابق، فإن“ترمب سيفعل ما يشاء. ولن أفسر أكثر من ذلك”.

واختتمت:“علينا أن نسأل أنفسنا ما هي القضايا الأساسية؟ إنها السلامة على الإنترنت للشباب وسلامة البيانات”.





المصدر: