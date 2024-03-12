أسهم شاومي ترتفع بعد إعلان موعد بيع سيارة منافسة لـتسلا وBYD

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسهم شركة“شاومي” بنسبة 7.5% في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت أنها ستبدأ في بيع سياراتها الكهربائية التي طال انتظارها في نهاية مارس الجاري.

راهنت شركة الإلكترونيات، التي يقع مقرها في بكين وتشتهر بهواتفها الذكية، بمليارات الدولارات على دخول سوق السيارات الكهربائية شديد التنافسية في الصين، والذي تقوده شركتا“تسلا” (Tesla) و”بي واي دي” (BYD). وأوضحت الشركة في منشور على منصة“ويبو” (Weibo) أن سلسلة“إس يو 7” (SU7) ستُطرح للبيع في 29 مدينة بدءاً من 28 مارس، دون الكشف عن سعر السيارة.

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يقود الملياردير المؤسس المشارك لي جون حملة الدخول في عالم صناعة السيارات، حيث جعل الأمر محور اهتمامه الرئيسي بعد تحول أعمال الهواتف الذكية للشركة إلى واحدة من أكبر الأعمال في العالم. ووصف لي، الذي يُعتبر أيضاً مستثمراً مغامراً نشطاً، مشروع السيارات الكهربائية بأنه رهانه الأخير في مجال ريادة الأعمال.

سوق صعبة

تعاونت“شاومي” مع شركة“بكين أوتوموتيف جروب” الحكومية (Beijing Automotive Group) لتصنيع هذه السيارات الكهربائية، بهدف تجنب تمديد الانتظار الطويل اللازم للحصول على تصريح تصنيع من الهيئات التنظيمية المحلية. تدخل سيارات“إس يو 7” سوقاً صعبة مع انتهاء الإعانات الحكومية المقدمة لشراء السيارات الكهربائية، والتي تصل إلى 60 ألف يوان (8400 دولار)، في 2022. وبالتالي يتعين على الشركة أن تتنافس لجذب الانتباه في ساحة تضم الآن مئات الطرز التابعة لعشرات العلامات التجارية.

أوضحت“شاومي” أن اسم“إس يو 7” يشير إلى كلمة“فائقة السرعة” (Speed Ultra)، إذ يمكن أن تتسارع السيارات من 0 إلى 100 كيلومترات في الساعة في غضون 2.78 ثانية.





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