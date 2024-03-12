أسهم شاومي ترتفع بعد إعلان موعد بيع سيارة منافسة لـتسلا وBYD

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسهم شركة“شاومي” بنسبة 7.5% في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت أنها ستبدأ في بيع سياراتها الكهربائية التي طال انتظارها في نهاية مارس الجاري.
راهنت شركة الإلكترونيات، التي يقع مقرها في بكين وتشتهر بهواتفها الذكية، بمليارات الدولارات على دخول سوق السيارات الكهربائية شديد التنافسية في الصين، والذي تقوده شركتا“تسلا” (Tesla) و”بي واي دي” (BYD). وأوضحت الشركة في منشور على منصة“ويبو” (Weibo) أن سلسلة“إس يو 7” (SU7) ستُطرح للبيع في 29 مدينة بدءاً من 28 مارس، دون الكشف عن سعر السيارة.
موضوعات متعلقة
جنون الذكاء الاصطناعي يدفع مستثمري الصين لشراء أسهم“فوكسكون” بكثافة تدقيق أمريكي يكشف عشرات المشكلات في إنتاج بوينج 737 ماكس الكونجرس يدرس مشروع قانون بيع“تيك توك” وترامب يعارض حظره
يقود الملياردير المؤسس المشارك لي جون حملة الدخول في عالم صناعة السيارات، حيث جعل الأمر محور اهتمامه الرئيسي بعد تحول أعمال الهواتف الذكية للشركة إلى واحدة من أكبر الأعمال في العالم. ووصف لي، الذي يُعتبر أيضاً مستثمراً مغامراً نشطاً، مشروع السيارات الكهربائية بأنه رهانه الأخير في مجال ريادة الأعمال.
سوق صعبة
تعاونت“شاومي” مع شركة“بكين أوتوموتيف جروب” الحكومية (Beijing Automotive Group) لتصنيع هذه السيارات الكهربائية، بهدف تجنب تمديد الانتظار الطويل اللازم للحصول على تصريح تصنيع من الهيئات التنظيمية المحلية. تدخل سيارات“إس يو 7” سوقاً صعبة مع انتهاء الإعانات الحكومية المقدمة لشراء السيارات الكهربائية، والتي تصل إلى 60 ألف يوان (8400 دولار)، في 2022. وبالتالي يتعين على الشركة أن تتنافس لجذب الانتباه في ساحة تضم الآن مئات الطرز التابعة لعشرات العلامات التجارية.
أوضحت“شاومي” أن اسم“إس يو 7” يشير إلى كلمة“فائقة السرعة” (Speed Ultra)، إذ يمكن أن تتسارع السيارات من 0 إلى 100 كيلومترات في الساعة في غضون 2.78 ثانية.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107965254
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.