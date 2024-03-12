تدقيق أمريكي يكشف عشرات المشكلات في إنتاج بوينج 737 ماكس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تدقيقا لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في عملية إنتاج الطائرات بوينج 737 ماكس أظهر إخفاقا في 33 من أصل 89 اختبارا.
وأُجري التدقيق بعد حادث انفصال جزء من جسم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة (ألاسكا إيرلاينز) خلال رحلة في يناير.
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وقال التقرير أمس الاثنين نقلا عن عرض لإدارة الطيران الاتحادية اطلعت عليه نيويورك تايمز إنه في التحقيق واسع النطاق، فشلت شركة بوينج في فحص يتعلق بالمكون الذي أدى إلى انفصال الجزء من الطائرة، والمعروف بأنه قابس الباب.
وأضاف التقرير أن الشركة الموردة سبيريت إيروسيستمز التي تنتج بدن الطائرات ماكس اجتازت ستة من أصل 13 عملية تدقيق وفشلت في البقية.
بالإضافة إلى ذلك وجدت عملية تدقيق في سبيريت، ركزت على مكون قابس الباب، خمس مشكلات وفشلت الشركة في المشكلة التي تناولت تثبيت المكون، وفقا للتقرير.
وقالت شركة صناعة الطائرات لرويترز في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إنه بناء على تدقيق إدارة الطيران الاتحادية تواصل بوينج تنفيذ تغييرات فورية وتعمل على تطوير خطة لتعزيز السلامة والجودة. ولم ترد إدارة الطيران الاتحادية ولا شركة سبيريت إيروسيستمز بعد على طلبات من رويترز للتعليق.
وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج في وقت سابق من أمس الاثنين إنه يتوقع أن تتعاون بوينج في التحقيقات التي تجريها وزارة العدل والمجلس الوطني لسلامة النقل في حالة الطوارئ الجوية التي وقعت خلال رحلة لطائرة 737 ماكس 9 في الخامس من يناير.
وفي الوقت نفسه قال مايكل ويتاكر من إدارة الطيران الاتحادية إن الإدارة وبوينج تأملان في تحديد المعايير التي يجب على الشركة المصنعة الوفاء بها لزيادة معدل إنتاج الطائرات ماكس خلال الثلاثين يوما القادمة.
المصدر:
MENAFN12032024000202011048ID1107965253
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