جنون الذكاء الاصطناعي يدفع مستثمري الصين لشراء أسهم فوكسكون بكثافة

MENAFN - Al-Borsa News) دفع جنون الذكاء الاصطناعي العالمي المستثمرين الصينيين المحليين إلى شراء أسهم شركة“فوكسكون إندستريال إنترنت” Foxconn Industria) Internet Co Ltd) التايوانية، بدلاً من الشركات المحلية.

تضاعفت أسهم شركة تصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي، التي تسيطر عليها شركة“هون هاي بريسيشن إندستري” (Hon Hai Precision Industry Co) التابعة للملياردير التايواني تيري جو، في شنغهاي منذ منتصف يناير. وتفوق أداء السهم هذا العام على جميع الأسهم الأخرى المدرجة في مؤشر“سي إس آي 300” (CSI 300) القياسي، ويُقارن بانخفاض يزيد عن 9% في الشركة الرائدة في صناعة الرقائق في البر الرئيسي“سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينغ إنترناشيونال” (Semiconductor Manufacturing International Corp).

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رفع بنك“جولدمان ساكس” السعر المستهدف لشركة“فوكسكون إندستريال” بنسبة 12% في 9 مارس، مما يعني زيادة بنسبة 30% عن إغلاق يوم الجمعة، حيث يتوقع أن تستفيد الشركة من الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن نتائجها غداً الأربعاء.

أثار الاهتمام بالذكاء الاصطناعي ارتفاعاً كبيراً في أسهم الرقائق في الولايات المتحدة وتايوان هذا العام، مع تزايد الرهانات بعد الأرباح القوية التي حققتها شركة“إنفيديا” (Nvidia Corp) الشهر الماضي. وتعد“فوكسكون إندستريال” واحدة من شركات أشباه الموصلات التايوانية القليلة المدرجة في البر الرئيسي.

كتب محللو“جولدمان” بما في ذلك فيرينا جينغ في مذكرة:“نرى أن عام 2024 هو عام التعافي، إذ تستفيد خوادم الذكاء الاصطناعي من الطلب القوي عليها في السوق”. وتتوقع“جينغ” أيضاً انتعاشاً في شحن الخوادم بشكل عام كجزء من دورة الإنتاج الجديدة.



