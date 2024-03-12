جنون الذكاء الاصطناعي يدفع مستثمري الصين لشراء أسهم فوكسكون بكثافة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دفع جنون الذكاء الاصطناعي العالمي المستثمرين الصينيين المحليين إلى شراء أسهم شركة“فوكسكون إندستريال إنترنت” Foxconn Industria) Internet Co Ltd) التايوانية، بدلاً من الشركات المحلية.
تضاعفت أسهم شركة تصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي، التي تسيطر عليها شركة“هون هاي بريسيشن إندستري” (Hon Hai Precision Industry Co) التابعة للملياردير التايواني تيري جو، في شنغهاي منذ منتصف يناير. وتفوق أداء السهم هذا العام على جميع الأسهم الأخرى المدرجة في مؤشر“سي إس آي 300” (CSI 300) القياسي، ويُقارن بانخفاض يزيد عن 9% في الشركة الرائدة في صناعة الرقائق في البر الرئيسي“سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينغ إنترناشيونال” (Semiconductor Manufacturing International Corp).
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رفع بنك“جولدمان ساكس” السعر المستهدف لشركة“فوكسكون إندستريال” بنسبة 12% في 9 مارس، مما يعني زيادة بنسبة 30% عن إغلاق يوم الجمعة، حيث يتوقع أن تستفيد الشركة من الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن نتائجها غداً الأربعاء.
أثار الاهتمام بالذكاء الاصطناعي ارتفاعاً كبيراً في أسهم الرقائق في الولايات المتحدة وتايوان هذا العام، مع تزايد الرهانات بعد الأرباح القوية التي حققتها شركة“إنفيديا” (Nvidia Corp) الشهر الماضي. وتعد“فوكسكون إندستريال” واحدة من شركات أشباه الموصلات التايوانية القليلة المدرجة في البر الرئيسي.
كتب محللو“جولدمان” بما في ذلك فيرينا جينغ في مذكرة:“نرى أن عام 2024 هو عام التعافي، إذ تستفيد خوادم الذكاء الاصطناعي من الطلب القوي عليها في السوق”. وتتوقع“جينغ” أيضاً انتعاشاً في شحن الخوادم بشكل عام كجزء من دورة الإنتاج الجديدة.
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