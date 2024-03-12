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إسناد مناقصة مشروع لـالصعيد للمقاولات بـ412 مليون جنيه

3/12/2024 4:22:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت شركة الصعيد للمقاولات و الاستثمار العقاري، عن إسناد مناقصة مشروع مقاولة جديد للشركة في محافظة قنا بقيمة 412 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن المناقصة تتضمن تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إنشاء المنطقة الحرفية بالترامسة بمحافظة قنا بقيمة نحو 412 مليون جنيه.

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ارتفعت أرباح شركة الصعيد للمقاولات والاستثمار العقاري، بنسبة 14.5% خلال العام الماضي، لتصل 119.1 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 104 مليون جنيه في 2022.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.69 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.64 مليار جنيه في العام السابق له.

وكانت كشفت شركة الصعيد للمقاولات و الاستثمار العقاري، عن اسناد إليها مشروع مقاولة جديدة في محافظة الفيوم.

وأوضحت الشركة أنه اسند إليها مناقصة مشروع مقاولة جديد لإنشاء شبكة صرف صحي ومحطات رفع لتجمع قرى أبشواي في محافظة الفيوم بقيمة 352 مليون جنيه.

وكانت خفضت شركة“الصفوة للاستشارات والتنمية”، حصتها في رأسمال شركة“الصعيد للمقاولات و الاستثمار العقاري”، من 34.9% إلى 23.97%.

وباعت“الصفوة للاستشارات” 80.3 مليون سهم من أسهم“الصعيد للمقاولات” بقيمة 55.4 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.69 جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 17.29% لبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، و0.78% لسمو للاستشارات و11% لوادي للاستشارات.

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