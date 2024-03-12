إسناد مناقصة مشروع لـالصعيد للمقاولات بـ412 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة الصعيد للمقاولات و الاستثمار العقاري، عن إسناد مناقصة مشروع مقاولة جديد للشركة في محافظة قنا بقيمة 412 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن المناقصة تتضمن تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إنشاء المنطقة الحرفية بالترامسة بمحافظة قنا بقيمة نحو 412 مليون جنيه.
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ارتفعت أرباح شركة الصعيد للمقاولات والاستثمار العقاري، بنسبة 14.5% خلال العام الماضي، لتصل 119.1 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 104 مليون جنيه في 2022.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.69 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.64 مليار جنيه في العام السابق له.
وكانت كشفت شركة الصعيد للمقاولات و الاستثمار العقاري، عن اسناد إليها مشروع مقاولة جديدة في محافظة الفيوم.
وأوضحت الشركة أنه اسند إليها مناقصة مشروع مقاولة جديد لإنشاء شبكة صرف صحي ومحطات رفع لتجمع قرى أبشواي في محافظة الفيوم بقيمة 352 مليون جنيه.
وكانت خفضت شركة“الصفوة للاستشارات والتنمية”، حصتها في رأسمال شركة“الصعيد للمقاولات و الاستثمار العقاري”، من 34.9% إلى 23.97%.
وباعت“الصفوة للاستشارات” 80.3 مليون سهم من أسهم“الصعيد للمقاولات” بقيمة 55.4 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.69 جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 17.29% لبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، و0.78% لسمو للاستشارات و11% لوادي للاستشارات.
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