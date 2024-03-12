مئات المستعمرين يقتحمون الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- اقتحم مئات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

واقتحم يوم أمس 275 مستعمرا الأقصى، بحجة الاحتفاء بمطلع الشهر العبري، وبدعوة من جماعات الهيكل المزعوم، والتي شددت على ضرورة تكثيف الاقتحامات، في شهر رمضان.

ويعتزم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، إجراء زيارة استفزازية لمقر شرطة الاحتلال قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، يوم الجمعة المقبل.