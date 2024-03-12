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تقرير استخباراتي أميركي: مكانة نتنياهو وتوليفته اليمينية المتطرفة في خطر

3/12/2024 4:19:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تقرير للاستخبارات الأميركية تأكيده على أن مكانة رئيس الحكومة الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو وتوليفته اليمينية الدينية المتطرفة في خطر.

وقبل يومين قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن لنتنياهو حق الدفاع عن إسرائيل وملاحقة حماس، ولكن "عليه الاهتمام بالأرواح البريئة التي تزهق نتيجة لذلك".

واعتبر الرئيس الأميركي أن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها"، وفق قوله، لكنه أكد أنه لا يوجد أي خط أحمر تجاه إسرائيل، وأنه لن يمنع عنها الأسلحة، ولن يتخلى عنها أبدا.

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