تقرير استخباراتي أميركي: مكانة نتنياهو وتوليفته اليمينية المتطرفة في خطر

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تقرير للاستخبارات الأميركية تأكيده على أن مكانة رئيس الحكومة الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو وتوليفته اليمينية الدينية المتطرفة في خطر.
وقبل يومين قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن لنتنياهو حق الدفاع عن إسرائيل وملاحقة حماس، ولكن "عليه الاهتمام بالأرواح البريئة التي تزهق نتيجة لذلك".
واعتبر الرئيس الأميركي أن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها"، وفق قوله، لكنه أكد أنه لا يوجد أي خط أحمر تجاه إسرائيل، وأنه لن يمنع عنها الأسلحة، ولن يتخلى عنها أبدا.
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