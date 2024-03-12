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تظاهرة في لوس انجلوس تضامنا مع شعبنا ومطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة

3/12/2024 4:19:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كاليفورنيا/PNN– تظاهر مئات الناشطين، أمام حفل توزيع جوائز "الاوسكار" السنوي الذي تنظمه "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لتكريم أفضل الأفلام"، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، تضامنا مع شعبنا، ومطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة.

ورفع الناشطون في هذا الحفل السنوي الذي يحضره كبار الفنانين، والنجوم الأميركيين والعالميين، لافتات تطالب بوقف العدوان،
وهتفوا بالعبارات التضامنية مع فلسطين، لا سيما المنددة بفرض الحصار على سكان قطاع غزة.

وتزامنت تلك الاحتجاجات مع بدء توافد النجوم للسير على السجادة الحمراء، فيما كُتب على إحدى اللافتات "في أثناء مشاهدتكم، تتساقط القنابل".
كما رفعوا لافتة أخرى كتب فيها: "أوقفوا قتل الأطفال في غزة".

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