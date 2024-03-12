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أستراليا: على إسرائيل تغيير مسارها في غزة من أجل الحفاظ على الدعم الدولي

3/12/2024 4:19:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أوقيانوسيا/PNN- سيدني: قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضعف إسرائيل بنهجه في الحرب في غزة، وحثت إسرائيل على تغيير مسارها وإلا فإنها ستخسر المزيد من الدعم الدولي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إن نتنياهو“يلحق ضررا بإسرائيل أكثر مما يساعدها” من خلال إدارته الحرب بطريقة تتعارض مع قيم البلاد.

وعندما سئلت عن تصريحاته اليوم الثلاثاء أبدت وونغ موافقتها عليها وقالت إن الدعم الدولي لإسرائيل سيستمر في التراجع ما لم تعالَج“الكارثة الإنسانية” في غزة.

وقالت وونغ في فعالية“كان السابع من أكتوبر هجوما إرهابيا وكان العالم متعاطفا ومتضامنا مع إسرائيل في ذلك الوقت”.

وتابعت“وأعتقد أن العالم يشعر بالهلع من الوضع الحالي... وأود أن أقول إنه ما لم تغير إسرائيل مسارها فإنها ستستمر في فقدان الدعم”.

تأتي تصريحات وونغ في إطار دعوات متزايدة حتى من أشد حلفاء إسرائيل لمطالبتها بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بينما تخطط لشن هجوم على مدينة رفح في جنوب القطاع.

ودعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في بيان مشترك الشهر الماضي. وقالت وونغ إن الدول الثلاثة اتحدت“لتعزيز” أصواتها.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين إلى هدنة، وقال إن التهديد بالهجوم على رفح قد يزج بسكان غزة في“دائرة أعمق في الجحيم”.

(رويترز)

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