صحة غزة: 2000 كادر طبي لم يجدوا إفطارا مطلع رمضان

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 2000 كادر طبي في شمال القطاع لم يجدوا ما يفطرون عليه في أول أيام شهر رمضان.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان إن الطواقم الطبية تتعرض للمجاعة التي تضرب شمال غزة.

وأوضح أن ألفين من الكوادر الطبية العاملة في شمال القطاع لم تجد إفطارا لها في الأول من شهر رمضان.

وطالب القدرة المؤسسات الدولية والإغاثية بتوفير وجبات طعام لمستشفيات شمال قطاع غزة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

واستقبل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون، شهر رمضان تحت القصف الإسرائيلي والنزوح والمجاعة، بينما يعتبره الفلسطينيون بأنه رمضان الأصعب على الإطلاق بالنسبة لسكان غزة، نظراً لعدم توفر الكهرباء والماء ولقمة من الطعام للسحور أو الإفطار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".