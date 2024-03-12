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محدث- الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويقصف منزلا

3/12/2024 4:19:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، وحاصرت منزلا.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات خاصة "مستعربة" من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، بتعزيزات عسكرية، وتحاصر في هذه الأثناء منزلا، وسط مواجهات.

وأضاف، أن قوات الاحتلال قصفت بصاروخ
"الأنيرجا" المنزل المحاصر، وتمنع مركبات الإسعاف من الاقتراب من محيط المكان.

كما صدمت تلك القوات بشكل متعمد مركبة لأحد المواطنين في المخيم.

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