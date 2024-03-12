محدث- الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويقصف منزلا

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، وحاصرت منزلا.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات خاصة "مستعربة" من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، بتعزيزات عسكرية، وتحاصر في هذه الأثناء منزلا، وسط مواجهات.
وأضاف، أن قوات الاحتلال قصفت بصاروخ
"الأنيرجا" المنزل المحاصر، وتمنع مركبات الإسعاف من الاقتراب من محيط المكان.
كما صدمت تلك القوات بشكل متعمد مركبة لأحد المواطنين في المخيم.
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