الولايات المتحدة تحافظ على مكانتها كأكبر منتج للنفط الخام عالمياً وتحقق أرقاماً قياسية جديدة

(MENAFN
) إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أعلنت يوم الاثنين الموافق 11 مارس أن الولايات المتحدة استمرت في الحفاظ على موقعها كأكبر منتج عالمي للنفط الخام للسنة السادسة على التوالي، حيث بلغت متوسط الإنتاج 12.9 مليون برميل يومياً بما يعتبر غير مسبوق, بالإضافة إلى ذلك، كشفت الادارة أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة وصل إلى قمة جديدة في ديسمبر، متجاوزاً 13.3 مليون برميل يومياً.
كما شددت الإدارة في تأكيد على أهمية هذه الإحصائيات، على أن الولايات المتحدة تجاوزت مستويات إنتاج النفط الخام لجميع الدول الأخرى على مدى السنوات الست الماضية، ووفقًا لبيانات إحصائيات الطاقة الدولية الخاصة بهم, وهذا الإنجاز الملحوظ يؤكد على القوة القوية لقطاع الطاقة في البلاد ودورها الحيوي في الأسواق العالمية للنفط, ومع ذلك، أقرت الإدارة أيضاً بأن سلسلة الإنتاج القياسية المستمرة قد تواجه قريباً تحدياً من دولة أخرى، مما يشير إلى طبيعة ديناميات الطاقة العالمية وإمكانية حدوث تغيرات في مستويات الإنتاج بين الدول المنتجة الرئيسية للنفط.
كذلك أثارت التطورات في استراتيجية إنتاج النفط في السعودية انتباها. في يناير، أوعزت الحكومة السعودية لشركتها الوطنية للنفط، أرامكو، بوقف خطط التوسع في الإنتاج والتركيز بدلاً على تحقيق القدرة الإنتاجية المستدامة القصوى بلغت 12 مليون برميل يومياً, وهذا القرار يمثل تحولاً عن أهداف الإنتاج المحددة في عام 2020، حيث يعكس الهدف الجديد تقليصاً بمقدار مليون برميل يومياً.
في حين تؤكد المسارات المتباينة لإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة والسعودية على التفاعلات المعقدة داخل المشهد العالمي للطاقة, وبينما تحافظ الولايات المتحدة على سيطرتها في الإنتاج، يقوم اللاعبون الرئيسيون الآخرون بضبط استراتيجياتهم استجابةً لتطورات السوق والعوامل الجيوسياسية, ومع استمرار تطور القطاع الطاقوي، ستظل رصد التغيرات في مستويات الإنتاج وقرارات السياسة أمرًا أساسيًا لفهم ديناميات السوق العالمية للنفط.
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