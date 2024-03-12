جي بي مورغان يتكهن رفع البنك المصري لأسعار الفائدة هذا الشهر

(MENAFN
) يتوقع جي بي مورغان، في تقييمه الأخير، أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة كبيرة أخرى تبلغ 200 نقطة أساس في معدل الفائدة الرئيسي في وقت لاحق هذا الشهر, وتأتي هذه التوقعات ردًا على الإشارات المتزايدة إلى أن التضخم في مصر يتصاعد بسرعة إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة بعد تخفيض كبير في قيمة العملة الوطنية, وارتفع التضخم الاستهلاكي في مصر خلال فبراير بنسبة 11.4 بالمئة، مما يشكل أكبر زيادة شهرية على الإطلاق وتفوق توقعات الاقتصاديين بكثير، والتي بلغت 1.6 في المائة في يناير.
كما شدد محللو جي بي مورغان على توقعاتهم المنقحة في مذكرة بحثية، مشيرين إلى تحول في توقعات السياسة النقدية, ويتوقعون الآن مزيدًا من تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري، مع زيادة إضافية تبلغ 200 نقطة أساس في معدل الفائدة على الودائع في الاجتماع القادم، والذي من المحتمل أن يعقد في وقت لاحق هذا الشهر، وفقًا لجدول البنك المركزي, وعلاوة على ذلك، أكدوا أن أي مجال محتمل لخفض أسعار الفائدة يتم استبعاده تمامًا حتى فبراير 2025، مما يبرز خطورة الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري.
كذلك قامت اللجنة النقدية في البنك المركزي المصري بتنفيذ زيادة كبيرة في مختلف أسعار الفائدة خلال اجتماع غير عادي, ورفعت أسعار الودائع الليلية والإقراض، بالإضافة إلى معدل العمليات الرئيسي للبنك المركزي، بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25 في المائة و28.25 في المائة و27.75 في المائة على التوالي, بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس أيضًا لتصل إلى 27.75 في المائة, وتعكس هذه الخطوة الحاسمة استجابة البنك المركزي الفعالة للبيئة التضخمية المتصاعدة وتؤكد التزامه بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد في ظل الظروف الصعبة.
ومع استمرار البنك المركزي المصري في التنقل في تعقيدات السياسة النقدية في مواجهة التضخم المتزايد، تشير التدابير المتوقعة لمزيد من التشديد إلى جهود مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية السائدة واستعادة الاستقرار في المشهد المالي.
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