البيتكوين يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة وسط تكهنات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

(MENAFN
) شهدت العملة الرقمية البيتكوين ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصلت إلى مستوى جديد قياسي يوم الاثنين الموافق 11 مارس، متجاوزة 72,000 دولار، بفعل الطلب المتزايد الذي أثير حول محادثات حول خفض أسعار الفائدة المحتملة في الولايات المتحدة, وخلال مساء يوم الاثنين في لندن، ارتفع سعر البيتكوين إلى 72,385 دولار، مما يشكل نقطة بارزة في ارتفاعه المستمر.
كما كسرت البيتكوين الأسبوع الماضي الأرقام القياسية السابقة، وتجاوزت ذروتها في نوفمبر 2021، التي كانت عند 68,991 دولار, ويعزو المحللون هذا الارتفاع الأخير إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك انخفاض الدولار الأمريكي بعد إصدار بيانات الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي, ووضع جيمس هارت، محلل في مجموعة تيكميل، الذروة الجديدة في سياق ضعف الدولار الأمريكي، الذي تأثر بالمؤشرات الاقتصادية الحديثة.
كذلك تتوافق زيادة قيمة البيتكوين مع التوقعات المتزايدة لانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يسهم في اتجاه أوسع لتخفيض قيمة الدولار. نيل ويلسون، محلل في مجموعة "فينالتو"، شرح أنه مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يرى الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى عوائد سندات خزانة الولايات المتحدة والأصول المنافسة، انخفاضًا. وبالتالي، يصبح البيتكوين أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية بديلة.
في حين يحذر بعض المحللين من تجاهل المؤشرات الاقتصادية الأوسع نطاقًا والمخاطر المحتملة, وروس مولد، من مجموعة أي جي بيل، أشار إلى القلق المستمر بشأن التراكم الحالي للديون، خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من التوقعات الاقتصادية الإيجابية بشكل عام, وهذا يؤكد على العلاقة المعقدة بين العوامل الاقتصادية وجاذبية البيتكوين كأداة استثمارية, ومع استمرار البيتكوين في الظهور بعناوين الأخبار بارتفاعه السريع، من المتوقع أن تلعب المنظومة المتغيرة للسياسة النقدية في الولايات المتحدة والاتجاهات الاقتصادية العالمية دوراً هاماً في تشكيل مساره في الأشهر القادمة.
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