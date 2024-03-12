البنوك المركزية تدرس خفض أسعار الفائدة وتعبر عن الثقة في السيطرة على التضخم

(MENAFN
) تنوي البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة مع تعبيرهم عن ثقتهم في قدرتهم على السيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في عقود, وأظهرت البيانات الأخيرة التي تم الإفراج عنها تعزيزاً لاعتقاد صناع السياسات بأنهم قادرون على تنفيذ خفض أسعار الفائدة بحلول الصيف، مما يشير إلى تغيير محتمل في الاستراتيجية النقدية.
كما تخفت المخاوف من التضخم بسبب البيانات الوظيفية المحدثة لديسمبر ويناير، التي أظهرت انخفاضات كبيرة, وهذا التعديل في أرقام الوظائف زاد من توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة بحلول يونيو. وبالمثل، في منطقة اليورو، تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ في نمو الأجور والأرباح، مما يدعم بقية الحجج لتخفيف السياسة النقدية, ولمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي الأمريكي قريب من الوصول إلى الثقة والأدوات الضرورية لبدء خفض تكاليف الاقتراض, وتشير تعليقات باول إلى ميل متزايد نحو ضبط السياسة النقدية استجابةً لتغيرات الظروف الاقتصادية.
كذلك أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إلى المناقشات بين صناع السياسات حول التحول بعيدًا عن موقف صارم بشأن السياسة النقدية, وعبرت لاجارد عن رضاها عن التقدم المحرز في مواجهة الضغوط التضخمية، على الرغم من الاعتراف بأن الهدف النهائي لم يتحقق بعد. يشير ذلك إلى نهج أكثر مرونة في الفائدة الرسمية استنادًا إلى التحليل الاقتصادي المعقد من قبل المصرفين المركزيين.
في حين لافت الاقتصادي الأساسي في شركة التأمين أليانز، لودوفيك سوبران، إلى تسامح ملموس نحو خفض أسعار الفائدة من جانب كل من باول ولاجارد, وتبقى السؤال ما إذا كان سيقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر، اعتمادًا على مؤشرات الاقتصاد والضغوط التضخمية.
وتجاوزت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة التوقعات، بما في ذلك أرقام نمو الوظائف التي تم الإفراج عنها يوم الجمعة الموافق 8 مارس، حيث أضافت الاقتصاد 275،000 وظيفة في الشهر السابق, ومع ذلك، فإن التعديلات الكبيرة على البيانات الوظيفية السابقة قد عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة القادم، ربما بدءًا من يونيو, ومع استمرار المصرفيين المركزيين في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، سيؤثر موقفهم المتغير بشأن أسعار الفائدة في صياغة القرارات النقدية في الأشهر القادمة.
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