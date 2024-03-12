أسعار النفط تستقر في آسيا وتوقعات التقارير الشهرية لوكالات النفط الرئيسية

(MENAFN
) خلال التداول المبكر في آسيا، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا، على الرغم من وجود حركة محدودة حيث كان السوق ينتظر إصدار التقارير الشهرية من وكالات النفط الرئيسية, وشهدت عقود النفط الخام برنت لتسليم شهر مايو زيادة متواضعة قدرها 23 سنتًا، لتصل إلى 82.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:21 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت عقود النفط الأمريكي لتسليم شهر أبريل بمقدار 17 سنتًا، لتغلق عند 78.10 دولار للبرميل.
كما لاحظ محللو "إيه إن زد" أن سوق النفط يتداول حاليًا داخل نطاق ضيق حيث ينتظر المتداولون تقييمات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسية, ومن المتوقع أن تقدم هذه التقارير، المتوقع استلامها من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والوكالة الدولية للطاقة، وإدارة المعلومات الطاقوية، رؤى قيمة حول أنماط الطلب, وشدد المحللون على أنهم على الرغم من توقعهم بأن التقديرات ستظل في الغالب دون تغيير، إلا أن أي انحرافات إيجابية غير متوقعة تؤدي إلى زيادة في الأسعار يمكن أن تساعد في تخفيف القلق بشأن الطلب.
في التداول يوم الاثنين، ظلت أسعار النفط ثابتة إلى حد كبير، مع تخفيف المخاوف من اضطرابات في إمدادات النفط في الشرق الأوسط, ووسط الصراع المستمر، قامت إسرائيل بشن غارة جوية في غزة، مما دفع إلى إجراء تحقيقات للتحقق مما إذا كان قد قتل نائب القائد العسكري لحماس. على الرغم من تصاعد التوترات وانخفاض الآمال في وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، فإن الأثر على إمدادات النفط بقي محدودًا, وعلى الرغم من أن الصراع أسهم في زيادة عدم اليقين الجيوسياسي، إلا أنه لم يتسبب في اضطرابات كبيرة في إنتاج النفط أو قنوات التوزيع.
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