ترامب يدافع عن اقتراح فرض الرسوم الجمركية وسط احتمالية تنافس انتخابي

(MENAFN
) ظل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ثابتا في دعمه لفرض رسم جمركي بنسبة 10 في المئة على الواردات، مقترحا أن تخفيضات الضرائب يمكن أن تعوض التأثير على الأسر, وعلى الرغم من الشواغل بشأن العواقب السلبية المحتملة لمثل هذا التدبير، بما في ذلك تأثيره على التجارة العالمية وارتفاع تكاليف العائلات الأمريكية، أكد ترامب دعمه للرسوم الجمركية على الرغم من مواجهته لانتقادات وعدم اليقين بشأن الاقتراح، أعرب ترامب عن ثقته في فعاليته.
وبالنظر إلى الانتخابات المقبلة في نوفمبر، حيث من المتوقع أن يتنافس مع الرئيس الحالي جو بايدن، أبقى ترامب على موقفه الحازم بشأن الرسوم الجمركية, ومع حصول كل من المرشحين على انتصارات كبيرة اليوم الثلاثاء بتاريخ 12 مارس، يبدو أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ستشهد إعادة لمباراة المرشحين عام 2020, وموقف ترامب من الرسوم الجمركية لا يمثل فقط موقفا سياسيا ولكنه يعتبر أيضا موضوع حملة انتخابية محتمل في المواجهة الانتخابية المتوقعة.
كذلك انتقد ترامب بكين والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التعامل مع الشواغل حول عواقب الرسوم الجمركية، متهما إياهما بالاستغلال الاقتصادي للولايات المتحدة, وشبه أفعال الاتحاد الأوروبي بأفعال الصين، على الرغم من الابتسامة الودية, وتؤكد هذه التصريحات موقف ترامب الأوسع نطاقا بشأن التجارة الدولية واستعداده لمواجهة التحديات الاقتصادية من الخصوم التقليديين والحلفاء على حد سواء, ومع تطور المشهد السياسي في الفترة المؤدية إلى انتخابات عام 2024، قد يؤثر دعم ترامب للرسوم الجمركية على المناقشات حول السياسات الاقتصادية والعلاقات العالمية.
MENAFN12032024000045015682ID1107965049
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.