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تدمير 25 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة

3/12/2024 3:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء عن تحييد 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 7 مقاطعات روسية، بينما أفادت وسائل إعلام والسلطات هناك بتعرض منشأتين للنفط لهجوم بمسيرات.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي كل من مقاطعتي موسكو وأوريول، و7 مسيرات في مقاطعة بيلغورود و11 مسيرة في مقاطعة كورسك إضافة إلى مسيرة واحدة في كل من مقاطعات لينينغراد وبريانسك وتولا.


ونقلت وكالة نوفوستي عن خدمات الطوارئ في مقاطعة أوريول، إن صهريجا يحتوي على منتجات بترولية اشتعلت فيه النيران في أحد مستودعات النفط بعد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية خلال الليل.

RT

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