6 جرحى في غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني

MENAFN - Al Wakeel News)نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا غارتين جويتين على منطقة البقاع شرق لبنان.



وقال مصدر امني لبناني في بيروت " إنّ الغارة الأولى استهدفت مخزناً للأخشاب بين بلدتي شمسطار وطاريا، فيما استهدفت الغارة الثانية بلدة أنصار البقاعية".



وأضاف" أن المعلومات الأوليّة تشير إلى أنّ حصيلة القصف هي ستة جرحى نقلوا جميعاً إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، في حين يجري البحث عن مفقودين".



ولفت الى" تسجيل تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق العديد من المناطق البقاعية، لاسيما شمسطار وطاريا".

بترا