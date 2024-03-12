6 جرحى في غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا غارتين جويتين على منطقة البقاع شرق لبنان.
وقال مصدر امني لبناني في بيروت " إنّ الغارة الأولى استهدفت مخزناً للأخشاب بين بلدتي شمسطار وطاريا، فيما استهدفت الغارة الثانية بلدة أنصار البقاعية".
وأضاف" أن المعلومات الأوليّة تشير إلى أنّ حصيلة القصف هي ستة جرحى نقلوا جميعاً إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، في حين يجري البحث عن مفقودين".
ولفت الى" تسجيل تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق العديد من المناطق البقاعية، لاسيما شمسطار وطاريا".
بترا
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