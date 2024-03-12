MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من مشكلات صحية مزعجة أثناء ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، نتيجة اتباع عادات خاطئة، وعلى رأسها الصداع والدوخة والغثيان.سبب الشعور بالدوخة أثناء الصيامتشمل الأسباب المؤدية للمعاناة من الشعور بالدوخة أثناء ساعات الصيام ما يلي:- الأنيميا.- انخفاض ضغط الدم.- مرض السكري.- أمراض القلب.- الحمل والرضاعة.- النحافة.- اضطرابات الطعام.- تناول أدوية معينة.- التقدم في العمر.



نصائح لتجنب الدوخة أثناء الصيام

لتجنب الدوخة أثناء الصيام، يمكن اتباع بعض الإرشادات التالية:

- استشارة الطبيب: في حالة عدم القدرة على الصيام بسبب حالة صحية معينة، يُفضل استشارة الطبيب والاستماع لتوصياته بشأن الصيام أو تعديل النظام الغذائي.



- تناول السعرات الحرارية الكافية: يُنصح بتناول وجبة السحور الغنية بالمغذيات والطاقة لتزويد الجسم بالقوة اللازمة خلال فترة الصيام.

- شرب الماء بكميات كافية: من المهم شرب كمية كبيرة من الماء خلال ساعات الليل ووجبة السحور والإفطار لمنع الجفاف والصداع والدوخة، حيث يُنصح بتناول حوالي 9-12 كوب من الماء يوميًا.

- تناول الأطعمة الغنية بالماء والألياف: يفضل تناول الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف لترطيب الجسم وتحسين الهضم.

- ممارسة الحركة والنشاط البدني: يُنصح بممارسة التمارين الخفيفة والمشي لزيادة تدفق الدورة الدموية وتحسين الحالة العامة للجسم.

- تناول وجبات غذائية متوازنة: يُفضل تناول وجبات تحتوي على مصادر جيدة من البروتين، مثل البيض واللحوم والبقوليات والأسماك، لتوفير الطاقة والمساعدة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم.

- استخدام المكملات الغذائية: في حالة وجود نقص في العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين بي، يُنصح بالتشاور مع الطبيب وتناول المكملات الغذائية وفقًا لتوصياته.

- مهم جدًا أن يتم استشارة الطبيب المختص قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالصحة الشخصية، حيث يمكن للطبيب أن يقدم نصائح ملائمة ومخصصة لحالة كل فرد.

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